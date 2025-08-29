Ungkit 2015, Morbidelli Klaim Rossi Lebih Baik dari Marc Marquez

Pembalap VR46 Ducati Franco Morbidelli mengatakan dampak yang dibuatnya terhadap dunia balap motor global membuat Valentino Rossi lebih unggul dari Marc Marquez dalam perdebatan GOAT (Greatest of All-Time).

Dalam karier Grand Prix yang gemilang, Rossi total memenangi sembilan gelar - tujuh di antaranya di kelas MotoGP - dan total 115 kemenangan Grand Prix, dan juga berhasil mengangkat profil MotoGP di seluruh dunia.

Namun pada tahun 2025, Marc Marquez berpeluang menyamai torehan gelar Rossi, dan semakin dekat dengan rekor 89 kemenangan MotoGP milik The Doctor, setelah membukukan 72 kemenangan kelas premier sejauh ini.

Dalam perdebatan perdebatan siapa GOAT di MotoGP, Rossi masih memuncaki daftar kebanyakan orang. Namun, tidak sedikit yang menganggap Marc telah mengambil status tersebut.

Satu momen kontroversial jadi penentu

Morbidelli, yang menjadi salah satu anak didik pertama Rossi, secara tidak mengejutkan memilih sang mentor dalam perdebatan GOAT MotoGP.

Namun, dia juga mengungkit rivalitas kontroversial antara Rossi dan Marquez dalam menentukan pilihannya.

"Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab Anda, dan saya akan mengesampingkan persahabatan saya dengan Valentino untuk melakukannya," ujarnya tentang debat ini dalam sebuah wawancara dengan AS.com.

"Saat ini, Marc memiliki delapan gelar, dan ketika ia memenangkan kejuaraan dunia ini, ia akan memiliki sembilan gelar, seperti Vale.

"Angka-angkanya sama, dan saya pikir Valentino dan Marc dapat dianggap sebagai tiga atau lima terhebat dalam sejarah, karena angka-angka dan cara mereka mencapainya.

"Apa yang dilakukan Marc memang luar biasa dan menginspirasi, tetapi saya memiliki satu keraguan tentang kariernya yang hebat, sebuah pemikiran yang tidak terlalu positif tentang satu momen dalam kariernya. Saya merujuk pada tahun 2015."

Pada musim 2015, Rossi menuduh Marquez berkonspirasi untuk menyabotase harapan The Doctor itu meraih gelar juara - sebuah konspirasi yang terus ia khotbahkan hingga hari ini.

Diminta jawaban yang lebih pasti tentang apakah ia memilih Rossi atau Marquez sebagai yang TERBAIK, Morbidelli menambahkan: “Karena cara dia [Rossi] mendekati olahraga ini dan sentuhan yang ia berikan, yang membawanya ke dimensi lain.

“Marc memang brutal dan fantastis, tetapi dia belum mencapai ini.”