Trik Jenius Ducati di Balik Dominasi Balaton Marc Marquez

Pembalap Lenovo Ducati Marc Marquez memenangkan MotoGP Hungaria di Balaton Park yang baru saja memulai debutnya di kalender.

Sirkuit baru Hungaria telah menimbulkan perdebatan mengenai kualitas balapan yang ditawarkannya, dan juga aspek keselamatan.

Namun, Ducati menemukan ubahan yang memberi keuntungan bagi para pembalapnya saat menghadapi sirkuit yang lebih kecil dari biasanya.

"Itu brilian. Uccio Salucci memberi tahu kami hal ini," jelas Sylvain Guintoli dari TNT Sports di grid awal di Hungaria pada hari Minggu.

"Anda mungkin berpikir bahwa datang ke trek kecil seperti ini, Anda akan membutuhkan grip belakang yang sedikit lebih kuat agar motor lebih lincah.

"Jadi biasanya motornya dipendekkan untuk itu. Tapi mereka [Ducati] justru melakukan sebaliknya.

"Dengan memanjangkan swingarm, Anda bisa melihat gardannya jauh ke belakang. Dengan memanjangkannya, mereka mendapatkan stabilitas.

"Mereka juga mengurangi sedikit cengkeraman belakang. Itu salah satu masalah yang mereka hadapi - grip belakang mereka terlalu kuat - sehingga mendorong ban depan saat memasuki tikungan.

“Ini berarti mereka memiliki stabilitas pengereman yang lebih baik dan bobot yang lebih berat di bagian depan. Itu berarti kelincahan di tikungan yang sempit dan lambat.

"Ini telah mengembalikan VR46 ke dalam persaingan.

"Coba tebak siapa yang punya lengan ayun yang sangat panjang? Marc Marquez."

Apakah kecemerlangan Marc Marquez membuat perbedaan?

Ducati

Marquez keluar sebagai pemenang untuk Grand Prix ketujuh berturut-turut, tetapi hanya ada tiga pembalap Ducati di 10 besar.

Franco Morbidelli dari VR46 finis di urutan keenam dan rekan setim Marquez, Pecco Bagnaia, di urutan kesembilan.

Fabio di Giannantonio, runner-up Sprint Race, terpaksa start dari pitlane setelah mengalami masalah teknis pada lap pemanasannya.

Pentingnya modifikasi dari engineer Ducati pada motor mereka pada Grand Prix ini tidak dapat diukur secara pasti, karena #93 tampaknya kembali jadi pembeda.

Namun dalam olahraga di mana detail sekecil apa pun dapat membuat perbedaan besar, Marquez dibantu oleh perubahan halus namun cerdik yang sesuai dengan keunikan Balaton Park.