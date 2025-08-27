Stoner Jelaskan Bagaimana Pengalaman Membentuk Dominasi Marc Marquez

Marc Marquez telah mendominasi musim 2025 dengan Ducati.

Juara dunia MotoGP dua kali Casey Stoner mengatakan pengalaman Marc Marquez dengan elektronik MotoGP versi lama jadi alasan dominasinya di musim 2025.

Setelah 14 putaran musim ini, Marquez telah memenangkan 10 Grand Prix dan 13 Sprint - termasuk tujuh double beruntun - dan membangun keunggulan 175 poin di klasemen kejuaraan

Dominasinya tahun ini begitu besar sehingga Marc Marquez kini berpeluang memenangkan gelar juara 2025 paling cepat di Grand Prix San Marino bulan September nanti.

© Gold and Goose

Stoner tidak yakin Marquez tampil di level maksimalnya, yang menurutnya disebabkan oleh bagaimana ia berkendara dengan elektronik, sesuatu yang dikembangkan pada bagian awal kariernya di kelas premier.

Sebagai catatan, Marquez memulai debut MotoGP di musim 2013 - beberapa musim sebelum regulasi unifikasi software ECU diberlakukan pada musim 2016 - dengan Magneti Marelli jadi pemasok tunggal. 

"Ini benar-benar dominasi Ducati dan Marc Marquez," ujar Stoner kepada TNT Spots tentang musim 2025. "Saya tidak tahu apakah ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi.

"Semua orang bilang di awal musim Marc akan bagus. Tapi saya rasa kami tidak bisa memprediksinya sebagus ini.

"Kami sudah pernah mengendarainya di Ducati tahun lalu, tetapi kami harus lebih banyak bergerak dan beradaptasi dengan bahunya."

"Saya benar-benar tidak menyangka dominasinya tahun ini, dan itu benar-benar dia melawan semua pembalap lain.

"Sejujurnya, saya pikir dia sangat santai. Anda bisa melihatnya dari gaya balapnya. Dia tidak membalap dengan selisih sepuluh persepuluh detik."

"Dan saya pikir itu bagian dari rahasianya. Marc dan Dani [Pedrosa], ketika dia membalap dengan motor-motor ini [sebagai wildcard], tetapi melihat seberapa cepat dia bahkan ketika dia tidak bisa mengikuti balapan dan belum balapan."

Dibandingkan rival-rivalnya, yang mayoritas masuk MotoGP setelah 2016, Marc Marquez memiliki keunggulan dalam caranya menemukan grip atau berkendara melampaui perangkat elektronik.

"Dan itu karena para pembalap senior masih tahu bagaimana rasanya menemukan grip, masih tahu bagaimana rasanya berkendara melampaui perangkat elektronik," lanjut Stoner.

"Sedangkan generasi sekarang, yang mereka tahu hanyalah membiarkan para insinyur mengaturnya, memutar gas, dan Anda akan mendapatkan perangkat ride-height yang otomatis turun.

"Tidak ada yang benar-benar manual tentang itu. Marc masih memiliki gambaran tentang di mana seharusnya tingkat grip, jadi dia berkendara di depan itu dan memprediksi apa yang akan terjadi."

"Dan dia mampu mengandalkan perangkat elektronik dan menemukan kecepatan yang tidak bisa dilakukan orang lain."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

