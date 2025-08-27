KTM Tetapkan Sikap Terhadap Rumor Akuisisi Tech3

KTM menyerahkan pembicaraan akuisisi tim Tech3 kepada Herve Poncharal.

Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Hungarian MotoGP
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Hungarian MotoGP
© Gold and Goose

Bos Motorsport KTM Pit Beirer mengatakan pabrikan Austria itu tidak terlibat dalam diskusi antara Tech3 dan investor potensial untuk pengambil alihan tim MotoGP.

Tech3, yang dimiliki oleh Herve Poncharal, telah menjadi skuat satelit KTM sejak 2019 setelah menghabiskan dua dekade bersama Yamaha di MotoGP.

Sejak beralih ke KTM, Tech3 telah meraih dua kemenangan Grand Prix dan memperkuat aliansi teknis dengan pabrikan induknya.

Namun rumor merebak bahwa Tech3 dapat diakuisisi, dengan mantan Team Principal tim Formula 1 Haas Guenther Steiner beberapa kali dikaitkan.

Namun, Poncharal baru-baru ini membantah laporan bahwa kesepakatan telah ditandatangani.

Apakah KTM terlibat dalam akuisisi Tech3?

Masa depan Tech3 bisa berdampak besar pada KTM, meskipun Beirer mengatakan ada kontak dari "berbagai pihak" yang menanyakan ketersediaan motor.

Namun untuk saat ini, ia mengatakan KTM tidak akan terlibat dalam negosiasi ini, tetapi juga berharap "kondisinya tetap stabil seperti sekarang" dengan Tech3.

"Maksud saya, ada minat dari berbagai pihak dan entah bagaimana mereka menghubungi kami, memastikan kembali apakah kami tersedia untuk motor," kata Beirer saat Grand Prix Hungaria.

"Namun, mitra kami adalah Herve dan kami percaya padanya, dan kami memintanya 'tolong, Anda yang mengurusnya' dan ketika ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan kepada kami bahwa sesuatu akan berubah, silakan datang kepada kami.

"Jadi, untuk saat ini kami tidak berada di barisan depan dalam diskusi tersebut.

"Kami hanya mengamati dengan saksama apa yang dilakukan Herve, tetapi untuk saat ini, sejujurnya, saya harap kondisinya tetap stabil seperti sekarang."

KTM juga embantah rumor bahwa sponsor utama lama mereka, Red Bull, akan pindah ke Honda tahun depan.

Beirer mengatakan perjanjiannya saat ini telah diperpanjang dengan perusahaan minuman energi tersebut untuk jangka panjang.

In this article

KTM Tetapkan Sikap Terhadap Rumor Akuisisi Tech3
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Percakapan Newey Isyaratkan Aston Martin Belum Siap untuk Verstappen
5m ago
Adrian Newey
MotoGP News
Trik Jenius Ducati di Balik Dominasi Balaton Marc Marquez
14m ago
Ducati
F1 News
Rumor Kepindahan Alex Palou ke Red Bull Dianggap "Clickbait"
31m ago
Red Bull
F1 News
Perez Tidak Perlu Membuktikan Apapun setelah Pemecatan Red Bull
45m ago
Sergio Perez
MotoGP News
KTM Tetapkan Sikap Terhadap Rumor Akuisisi Tech3
1h ago
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Hungarian MotoGP

More News

MotoGP News
Stoner Jelaskan Bagaimana Pengalaman Membentuk Dominasi Marc Marquez
1h ago
Casey Stoner, Marc Marquez
F1 News
Antonelli Makin Tertinggal, Mercedes Jadi 'Tim Satu Pembalap'?
5h ago
Kimi Antonelli
MotoGP News
Pol Espargaro Merasa "Tidak Normal" Bertarung dengan Bagnaia
9h ago
Pol Espargaro, Francesco Bagnaia, 2025 Hungarian MotoGP
WSBK Results
Tes WorldSBK Aragon 2025: Hasil Hari Selasa dari Sirkuit MotorLand
10h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Gandeng Tim Rival, Cadillac Siap Lakoni Tes Jelang Debut F1
10h ago
Valtteri Bottas, Sergio Perez