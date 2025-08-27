KTM Tetapkan Sikap Terhadap Rumor Akuisisi Tech3

Bos Motorsport KTM Pit Beirer mengatakan pabrikan Austria itu tidak terlibat dalam diskusi antara Tech3 dan investor potensial untuk pengambil alihan tim MotoGP.

Tech3, yang dimiliki oleh Herve Poncharal, telah menjadi skuat satelit KTM sejak 2019 setelah menghabiskan dua dekade bersama Yamaha di MotoGP.

Sejak beralih ke KTM, Tech3 telah meraih dua kemenangan Grand Prix dan memperkuat aliansi teknis dengan pabrikan induknya.

Namun rumor merebak bahwa Tech3 dapat diakuisisi, dengan mantan Team Principal tim Formula 1 Haas Guenther Steiner beberapa kali dikaitkan.

Namun, Poncharal baru-baru ini membantah laporan bahwa kesepakatan telah ditandatangani.

Apakah KTM terlibat dalam akuisisi Tech3?

Masa depan Tech3 bisa berdampak besar pada KTM, meskipun Beirer mengatakan ada kontak dari "berbagai pihak" yang menanyakan ketersediaan motor.

Namun untuk saat ini, ia mengatakan KTM tidak akan terlibat dalam negosiasi ini, tetapi juga berharap "kondisinya tetap stabil seperti sekarang" dengan Tech3.

"Maksud saya, ada minat dari berbagai pihak dan entah bagaimana mereka menghubungi kami, memastikan kembali apakah kami tersedia untuk motor," kata Beirer saat Grand Prix Hungaria.

"Namun, mitra kami adalah Herve dan kami percaya padanya, dan kami memintanya 'tolong, Anda yang mengurusnya' dan ketika ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan kepada kami bahwa sesuatu akan berubah, silakan datang kepada kami.

"Jadi, untuk saat ini kami tidak berada di barisan depan dalam diskusi tersebut.

"Kami hanya mengamati dengan saksama apa yang dilakukan Herve, tetapi untuk saat ini, sejujurnya, saya harap kondisinya tetap stabil seperti sekarang."

KTM juga embantah rumor bahwa sponsor utama lama mereka, Red Bull, akan pindah ke Honda tahun depan.

Beirer mengatakan perjanjiannya saat ini telah diperpanjang dengan perusahaan minuman energi tersebut untuk jangka panjang.