Satu Kata yang Mendefinisikan Marc Marquez dari Rigamonti

Saat Marc Marquez melakukan debutnya dengan tim pabrikan Ducati pada tes Barcelona tahun lalu, ia membawa 'Todo al Rojo' - yang berarti "Semua dalam warna merah" - sebagai tema dari kepindahannya.

Beberapa bulan kemudian, dia mewarnai musim MotoGP 2025 dengan warna merah, secara harfiah.

Marquez menempatkan dirinya di posisi terdepan dalam perebutan gelar juara setelah meraih tujuh kemenangan ganda berturut-turut – Sprint Race dan Grand Prix – dan belum terkalahkan sejak Ronde Aragon di awal Juni.

Secara total, Marc telah meraih 23 kemenangan dari 28 balapan yang telah digelar dari 14 ronde sejauh ini, menempatkannya 175 poin dari penantang terdekatnya, Alex Marquez, dan berada di ambang gelar juara di Misano, tepat sebelum fase flyaway akhir musim.

Menikmati hubungan yang panjang dan sukses dengan Santi Hernandez di Honda, dan kemudian selama satu tahun dengan Frankie Carchedi di Gresini tahun lalu, Marquez dipasangkan dengan Engineer lama Ducati, Marco Rigamonti, sebagai Crew Chief barunya untuk musim 2025.

"Senang," begitulah Rigamonti merangkum emosinya ketika diminta bekerja sama dengan Marquez dalam sebuah wawancara dengan AS. "Terutama karena saya sadar bahwa Ducati menghargai saya."

"Setelah Mugello tahun lalu, ketika ia menandatangani kontrak dengan Ducati. Antara Mugello dan Assen, Ducati menelepon saya untuk memberi tahu saya, seseorang yang bertanggung jawab."

Rigamonti diminta untuk memberikan satu kata untuk menggambarkan Marquez.

"Lengkap," begitulah Rigamonti mendeskripsikan juara dunia MotoGP enam kali itu.

Marc Marquez 'knows why he is going fast'

Selama karier MotoGP-nya, Rigamonti telah bekerja dengan berbagai pembalap—yang terkenal adalah Andrea Iannone dan Enea Bastianini—sebelum akhirnya bergabung dengan garasi Marquez.

Pria Italia itu menjelaskan apa yang membedakan Marquez dari pembalap lain yang pernah didampinginya.

"Tentu saja Marquez hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan pengalaman yang dimilikinya saat ini dan sangat mampu membantu Crew Chief," tambah Rigamonti.

"Berbicara, karena dia mengerti semua yang terjadi pada motor. Dia bukan pembalap yang melaju kencang tanpa tahu alasannya.

"Dia tahu mengapa dia melaju kencang dan mengerti apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya merasa lebih baik.

"Lagipula, dia selalu memberikan seratus persen. Jika dia tidak melaju, tidak diragukan lagi itu karena dia belum memberikan segalanya."

Karakter 'paling mengejutkan' dari Marc Marquez

Dipasangkan dengan pebalap sekelas Marquez bukanlah tugas yang mudah, tetapi Rigamonti menemukan aspek mengejutkan saat bekerja dengan #93.

Terlepas dari semua pencapaiannya di MotoGP, Marquez dikenal karena kepribadiannya yang membumi dan rendah hati, sesuatu yang membuat Rigamonti lebih menghargai Marc daripada pencapaiannya di trek itu sendiri.

"Karakter manusianya. Pribadinya," katanya. "Pembalap dan rekam jejaknya sudah diketahui, tetapi sudut pandang manusianya luar biasa. Dia tersenyum, bercanda dengan kami, menyapa semua orang, berterima kasih kepada semua orang, meminta maaf...

"Dengan level seperti dia, Anda bisa mengharapkan seseorang yang datang dengan mengenakan delapan gelar juara di dahinya, yang akan sangat buruk, dan justru sebaliknya. Itu memungkinkan tim bekerja dengan tenang dan semua orang senang."