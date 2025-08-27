Ducati Berupaya Memberi Bagnaia Kepercayaan dengan Hal Normal di GP25

Juara dunia dua kali Francesco Bagnaia mengalami akhir pekan terburuknya musim ini di Balaton Park, karena kesulitannya di posisi depan GP25 semakin terekspos.

Ia tersingkir dari Q1 untuk pertama kalinya musim ini dan hanya berada di posisi ke-13 dalam Sprint Race, sebelum akhirnya naik ke posisi kesembilan di Grand Prix.

Ducati melakukan sejumlah perubahan set-up radikal pada GP25 milik Bagnaia sepanjang akhir pekan, dan upaya tersebut tampaknya membuahkan hasil menjelang Grand Prix.

Bagnaia mengatakan setelah balapan bahwa ia kini dapat merasakan apa yang telah ia lewatkan sepanjang musim.

"Kami percaya dengan Pecco, dan dia tahu itu"

Dalam debriefing pasca-balapannya, Dall’Igna kembali mendukung Bagnaia dan mengungkapkan kegembiraannya atas arahan set-up yang telah diberikan kepadanya.

“Akhir pekan ini sungguh rumit bagi Bagnaia, dari latihan hingga babak kualifikasi, lalu ke GP,” tulisnya.

“Hanya ada satu hal positif, tetapi itu penting: sensasi yang dialami dalam balapan dengan perubahan set-up signifikan yang dilakukan setelah sesi kualifikasi.

“Yang penting saat ini bukanlah hasil balapan itu sendiri, melainkan 'perasaan' yang ia temukan kembali di atas motor.

“Hasilnya akan datang hanya setelah ia sepenuhnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, yang juga berarti membiasakan diri melakukan 'hal-hal' yang seharusnya normal tetapi tidak memungkinkannya dilakukan oleh konfigurasi sebelumnya.

“Oleh karena itu, tahap selanjutnya penting untuk memastikan jalur yang dipilih: kami tidak sabar menunggu hal ini terjadi.

“Kami percaya pada Pecco, dan dia tahu itu.”

Terobosan yang ditemukan di Balaton Park datang di saat yang tepat, khususnya setelah Bagnaia mengatakan bahwa dia kehabisan kesabaran setelah Grand Prix Austria, komentar yang ditariknya jelang akhir pekan Hungaria.