Ducati Berupaya Memberi Bagnaia Kepercayaan dengan Hal Normal di GP25

Gigi Dall’Igna merefleksikan akhir pekan Francesco Bagnaia di GP Hungaria.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
© Gold and Goose

Juara dunia dua kali Francesco Bagnaia mengalami akhir pekan terburuknya musim ini di Balaton Park, karena kesulitannya di posisi depan GP25 semakin terekspos.

Ia tersingkir dari Q1 untuk pertama kalinya musim ini dan hanya berada di posisi ke-13 dalam Sprint Race, sebelum akhirnya naik ke posisi kesembilan di Grand Prix.

Ducati melakukan sejumlah perubahan set-up radikal pada GP25 milik Bagnaia sepanjang akhir pekan, dan upaya tersebut tampaknya membuahkan hasil menjelang Grand Prix.

Bagnaia mengatakan setelah balapan bahwa ia kini dapat merasakan apa yang telah ia lewatkan sepanjang musim.

"Kami percaya dengan Pecco, dan dia tahu itu"

Dalam debriefing pasca-balapannya, Dall’Igna kembali mendukung Bagnaia dan mengungkapkan kegembiraannya atas arahan set-up yang telah diberikan kepadanya.

“Akhir pekan ini sungguh rumit bagi Bagnaia, dari latihan hingga babak kualifikasi, lalu ke GP,” tulisnya.

“Hanya ada satu hal positif, tetapi itu penting: sensasi yang dialami dalam balapan dengan perubahan set-up signifikan yang dilakukan setelah sesi kualifikasi.

“Yang penting saat ini bukanlah hasil balapan itu sendiri, melainkan 'perasaan' yang ia temukan kembali di atas motor.

“Hasilnya akan datang hanya setelah ia sepenuhnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, yang juga berarti membiasakan diri melakukan 'hal-hal' yang seharusnya normal tetapi tidak memungkinkannya dilakukan oleh konfigurasi sebelumnya.

“Oleh karena itu, tahap selanjutnya penting untuk memastikan jalur yang dipilih: kami tidak sabar menunggu hal ini terjadi.

“Kami percaya pada Pecco, dan dia tahu itu.”

Terobosan yang ditemukan di Balaton Park datang di saat yang tepat, khususnya setelah Bagnaia mengatakan bahwa dia kehabisan kesabaran setelah Grand Prix Austria, komentar yang ditariknya jelang akhir pekan Hungaria.

Ducati Berupaya Memberi Bagnaia Kepercayaan dengan Hal Normal di GP25
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
McLaren Umumkan Mastercard sebagai Sponsor Utama untuk Musim 2026
3h ago
McLaren
F1 News
Cadillac Tegaskan Pendirian Mereka di Tengah Rumor Bergabungnya Horner
3h ago
Christian Horner
F1 News
Duet Baru Cadillac F1 Jelaskan Keputusannya Menolak Tawaran Rival
3h ago
Sergio Perez, Valtteri Bottas
MotoGP News
Ducati Berupaya Memberi Bagnaia Kepercayaan dengan Hal Normal di GP25
3h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Percakapan Newey Isyaratkan Aston Martin Belum Siap untuk Verstappen
3h ago
Adrian Newey

More News

MotoGP News
Trik Jenius Ducati di Balik Dominasi Balaton Marc Marquez
3h ago
Ducati
F1 News
Rumor Kepindahan Alex Palou ke Red Bull Dianggap "Clickbait"
4h ago
Red Bull
F1 News
Perez Tidak Perlu Membuktikan Apapun setelah Pemecatan Red Bull
4h ago
Sergio Perez
MotoGP News
KTM Tetapkan Sikap Terhadap Rumor Akuisisi Tech3
4h ago
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Stoner Jelaskan Bagaimana Pengalaman Membentuk Dominasi Marc Marquez
5h ago
Casey Stoner, Marc Marquez