Pol Espargaro Merasa "Tidak Normal" Bertarung dengan Bagnaia

Penampilan kedua Pol Espargaro sebagai pembalap pengganti di Tech3 KTM melihatnya unggul dari juara dunia MotoGP dua kali Francesco Bagnaia dalam perebutan posisi kedelapan di Balaton Park.

Seperti halnya di Brno, di mana ia finis kesembilan, Espargaro tampil kompetitif melawan pembalap full-time RC16 sejak awal akhir pekan di Balaton Park.

Itu termasuk finis ke-10 dan menjadi KTM teratas di Sprint Race setelah Pedro Acosta dan Enea Bastianini terjatuh.

Pada Grand Prix hari Minggu, Espargaro membayangi pembalap pabrikan KTM Brad Binder untuk hampir satu balapan. Perlahan namun pasti, posisi mereka naik saat rival mulai melambat.

Kedua motor oranye itu kemudian menyalip Bagnaia saat pembalap Italia itu menjalani long-lap penalty di pertengahan jarak.

Bagnaia berada di jalurnya untuk memulihkan posisi kedelapan di putaran terakhir, hingga sebuah kesalahan mengembalikan posisi tersebut kepada Espargaro.

“Saya mengerem cukup terlambat, tetapi dia menyalip saya di putaran terakhir, di tikungan pertama,” kenang Espargaro.

“Saya berencana untuk mencoba menyalipnya di lintasan lurus belakang di tikungan kelima. Tetapi saya rasa dia tahu itu.

“Jadi dia mengerem cukup terlambat. Dan saya rasa dia terlalu berlebihan. Dia melebar dan saya bisa mengambil keuntungan dan masuk ke dalam.”

"Cepat atau lambat, ia akan kembali"

Espargaro, yang telah mengikuti kesulitan Bagnaia musim ini sebagai pakar televisi untuk DAZN, mengakui: “Melihat Pecco bertarung melawan saya bukanlah hal yang normal. Itu bukan posisinya.

“Tapi cepat atau lambat, dia akan kembali. Dan kita akan menikmati kembali melihat Pecco berjuang untuk posisi teratas.”

KTM memiliki tiga pembalap di delapan besar pada GP Hungaria, ketika Pedro Acosta finis di posisi kedua setelah Marc Marquez.

“Akhir pekan ini solid bagi KTM, dan semua kerja keras yang dilakukan bersama tim penguji membuahkan hasil karena tampaknya para pembalap telah menemukan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk tampil,” ujar Espargaro.

“Saya sangat senang untuk Pedro, dan meskipun ia terjatuh, Enea [Bastianini] juga termasuk yang tercepat sepanjang akhir pekan, jadi kami bisa bangga dengan akhir pekan ini.

“Saya sangat menikmati akhir pekan ini, meskipun saya juga berharap Maverick dapat kembali secepat mungkin bersama kami.”

Maverick Vinales, yang masih dalam pemulihan dari cedera bahu di Sachsenring, memiliki kesempatan untuk comeback pada putaran kandangnya di Barcelona pada 5-7 September.