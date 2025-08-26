Jack Miller Meminta Maaf atas Klaim "Kehabisan Kesabaran" ke Media

Bos Yamaha Paolo Pavesio mengatakan Jack Miller "meminta maaf" kepadanya setelah komentar yang disampaikan ke media.

Jack Miller, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
Jack Miller meminta maaf kepada bos Yamaha Paolo Pavesio setelah komentarnya ke media bahwa ia kehabisan kesabaran di tengah ketidak pastian masa depannya di Yamaha untuk musim MotoGP 2026.

Musim 2025 ini, Miller bergabung ke Yamaha dengan kontrak satu tahun di tim satelit Pramac Yamaha yang memberinya dukungan pabrikan.

Pembalap Australia itu berusaha untuk mengamankan kursinya untuk musim 2026 dengan penampilan impresif sejak awal musim, namun perebutan kursi kedua Pramac tiba-tiba meningkat saat Yamaha mengumumkan Toprak Razgatlioglu bulan Mei.

Yamaha awalnya menimbang antara Miller atau rekan satu timnya Miguel Oliveira, dan berencana untuk mengumumkannya pada akhir musim panas. 

Namun, tiba-tiba muncul ketertarikan terhadap bintang Moto2 Diogo Moreira dan rivalnya yang memimpin klasemen Manuel Gonzales.

Miller meminta maaf atas luapan emosinya

Situasi ini mendorong Miller meluapkan rasa frustrasinya kepada media pada hari Jumat di Hungaria.

Saat itu, Miller berkata: "Saya sudah lebih dari cukup sabar.

"Kalau kau menginginkanku, kau menginginkanku, kalau tidak, kau tidak menginginkanku. Sejelas itu.

"Tebakanmu sama bagusnya dengan tebakanku saat ini, dalam hal strategi dan rencana mereka.

"Saya punya pilihan, dan saya akan terus maju dengan pilihan-pilihan itu jika tidak segera datang."

Namun, pembalap Australia itu segera meminta maaf kepada Managing Director Yamaha Racing Paolo Pavesio atas komentarnya.

"Dia [Miller] agak kehilangan kesabaran pada pertanyaan keempat tentang topik yang sama," kata Pavesio kepada media Italia, GPOne.

"Saya sayang Jack, dia pria yang hebat, dan dia datang tadi malam untuk meminta maaf atas kata-katanya.

"Kami akan memutuskan kapan kami siap. Kami sudah dekat.

"Ini pilihan yang sulit, dan Jack tahu dia berada di daftar yang sangat pendek, tetapi saya tidak memaksa siapa pun untuk menunggu."

Setelah komentar Miller pada hari Kamis, beredar rumor di Hungaria bahwa dia akan dipertahankan oleh Yamaha untuk musim 2026.

Jack Miller Meminta Maaf atas Klaim
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

