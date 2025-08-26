Johann Zarco Akui Kehilangan Alurnya, Menunggu Upgrade Honda

Setelah dikeluarkan oleh Enea Bastianini pada Lap 1 di Sprint Race Hungaria, kiprah Johann Zarco pada Grand Prix juga berakhir lebih awal setelah terjatuh karena kesalahan sendiri.

Start dari posisi ke-18, Zarco secara bertahap naik ke posisi ke-12 di pertengahan balapan dan berada dalam jalur yang tepat untuk poin sebelum akhirnya terjatuh karena kehilangan bagian depan di Tikungan 8 dengan enam lap tersisa.

"Saya rasa saat balapan kami sedikit lebih kompetitif, karena kecepatan semua pembalap sangat mirip, tetapi saya tidak bisa berbuat lebih banyak," kata Zarco.

"Saya mendapat keuntungan dari beberapa kecelakaan, dan semuanya baik-baik saja untuk mendapatkan beberapa poin dan menutup akhir pekan yang sulit dengan sesuatu di saku.

"Tapi saya mengalami kecelakaan di Tikungan 8. Saya tidak menduganya karena saya baru saja melewati kerb dan motor mulai bergerak dan menutup bagian depan.

"Saya tidak tahu mengapa saya kehilangan alur di motor dan kecepatan saya, tetapi sejak dua balapan terakhir, saya tidak cukup cepat untuk mencapai target saya.

"Saya ingin tetap berada di 10 besar. Jadi saya berharap di Barcelona saya bisa kembali. Saya sangat, sangat kecewa karena kehilangan feeling."

"Saya sangat berharap ini akan berhasil di Barcelona karena saya terbiasa melaju cukup cepat di sana.

"Jadi, jika saya kembali ke kecepatan yang tepat di Barcelona, ​​itu berarti saya belum bisa menyesuaikan gaya berkendara saya dengan layout [stop-go] di Austria dan Hungaria."

Zarco mencatat 97 poin dari tujuh putaran pertama, namun hanya 17 dari enam putaran terakhir. Penurunan tren ini membuatnya turun ke posisi sembilan klasemen, hanya lima poin di depan Fabio Quartararo.

Sementara itu, duet pabrikan HRC menikmati akhir pekan terbaik mereka musim ini dengan Luca Marini dan Joan Mir mencapai Q2, finis keempat dan keenam di Sprint Race, plus finis kelima untuk Marini di Grand Prix.

Keduanya tampaknya mendapat dorongan performa dari paket upgrade, termasuk sasis baru, yang belum tersedia untuk Zarco.

Saat ditanya, Zarco - yang saat ini memimpin barisan pembalap Honda di klasemen - tidak yakin ia akan mendapatkan updgrade tersebut di Barcelona.

"Mungkin, tapi jelas bukan untuk Barcelona," kata Zarco ketika ditanya apakah menurutnya suku cadang RCV baru akan membantu.

"Saya akan melakukan tes di Barcelona setelah GP Barcelona, ​​mungkin untuk mencoba suku cadang baru atau untuk memastikan beberapa hal aerodinamis.

"Tapi saya perlu menemukan solusi untuk motor saya saat ini karena inilah motor yang saya miliki dan saya perlu tampil dengannya."

Putaran MotoGP Barcelona berlangsung dari tanggal 5-7 September.