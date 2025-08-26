Aldeguer Ungkap Penyesalan dari Akhir Pekan Balaton Park

Fermin Aldeguer memiliki kecepatan untuk mengulangi hasil terbaiknya di Red Bull Ring, sampai kecelakaan memupus harapannya di Balaton Park.

Berada di posisi kelima pada awal balapan, rookie Gresini Ducati itu hanya terpaut dua posisi di belakang Marc Marquez.

Tapi harapan podium Aldeguer pupus setelah kecelakaan pada Lap 14 dari 26, dan kemudian long-lap penalty untuk memotong jalan saat ia coba bangkit dari posisi terakhir.

Aldeguer akhirnya finis di posisi ke-16, namun potensi kecepatannya terlihat saat ia mencatatkan lap tercepatnya pada Lap 23 - hanya terpaut 0,056 detik dari Marc Marquez pada Lap 12 - dengan keduanya memakai ban Medium.

Selisih Fermin saat melintasi garis finis adalah 55.239 detik dari Marquez, namun tanpa kecelakaan dan dua lap 1:40 - yang termasuk long-lap penalty - Aldeguer hanya terpaut sekitar dua detik di belakang #93.

Sebagai pembanding, Acosta yang finis kedua di belakang Marquez, terpaut 4.314 detik. Lap tercepat Acosta lebih lambat 0,360 detik dari Marquez dan 0,3 detik dari Aldeguer.

Hungarian MotoGP lap times: Top 3 riders plus Fermin Aldeguer

"Sungguh disayangkan. Balapan kami berjalan dengan baik," kata Aldeguer. "Dengan kecelakaan itu, saya kehilangan semua peluang, tapi inilah balapan. Di belakang Morbidelli, suhu dan tekanan [depan] sangat tinggi, dan saya kehilangan kendali di depan.

"Saya melanjutkan, untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan melihat kecepatan saya. Dan hasilnya terlihat.

"Momen ketika saya jatuh adalah saat ban medium mulai bekerja lebih baik."

Aldeguer terjatuh di Tikungan 1 yang sama di mana rekan satu timnya, Alex Marquez, mengalami kecelakaan sebelum akhirnya bergabung kembali untuk posisi ke-14.

“Tikungannya lambat, mudah kehilangan ban depan tanpa melakukan kesalahan besar. Mungkin sedikit bergetar, kami harus melihat datanya,” jelas Aldeguer.

“Ada penyesalan, karena kami memiliki kecepatan yang seharusnya untuk tampil sangat baik.

“Pada akhir balapan, saya mencatatkan waktu '37,7, '37,8. Saya sangat cepat.

“Berkendara dengan kecepatan seperti ini setelah kecelakaan, dan [melihat] hanya pemenang yang melaju seperti saya, adalah hal yang positif.”

Aldeguer, yang meraih lima poin dari finis kelima pada Sprint Race hari Sabtu, kini berada di posisi delapan klasemen dengan delapan putaran tersisa.