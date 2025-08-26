Aldeguer Ungkap Penyesalan dari Akhir Pekan Balaton Park

Rookie Fermin Aldeguer menyamai kecepatan Marc Marquez di akhir GP Hungaria, tetapi kecelakaan dan penalti membuatnya pulang dengan tangan hampa.

Fermin Aldeguer, 2025 Hungarian MotoGP
Fermin Aldeguer, 2025 Hungarian MotoGP

Fermin Aldeguer memiliki kecepatan untuk mengulangi hasil terbaiknya di Red Bull Ring, sampai kecelakaan memupus harapannya di Balaton Park.

Berada di posisi kelima pada awal balapan, rookie Gresini Ducati itu hanya terpaut dua posisi di belakang Marc Marquez.

Tapi harapan podium Aldeguer pupus setelah kecelakaan pada Lap 14 dari 26, dan kemudian long-lap penalty untuk memotong jalan saat ia coba bangkit dari posisi terakhir.

Aldeguer akhirnya finis di posisi ke-16, namun potensi kecepatannya terlihat saat ia mencatatkan lap tercepatnya pada Lap 23 - hanya terpaut 0,056 detik dari Marc Marquez pada Lap 12 - dengan keduanya memakai ban Medium.

Selisih Fermin saat melintasi garis finis adalah 55.239 detik dari Marquez, namun tanpa kecelakaan dan dua lap 1:40 - yang termasuk long-lap penalty - Aldeguer hanya terpaut sekitar dua detik di belakang #93.

Sebagai pembanding, Acosta yang finis kedua di belakang Marquez, terpaut 4.314 detik. Lap tercepat Acosta lebih lambat 0,360 detik dari Marquez dan 0,3 detik dari Aldeguer.

Hungarian MotoGP lap times: Top 3 riders plus Fermin Aldeguer
Hungarian MotoGP lap times: Top 3 riders plus Fermin Aldeguer

"Sungguh disayangkan. Balapan kami berjalan dengan baik," kata Aldeguer. "Dengan kecelakaan itu, saya kehilangan semua peluang, tapi inilah balapan. Di belakang Morbidelli, suhu dan tekanan [depan] sangat tinggi, dan saya kehilangan kendali di depan.

"Saya melanjutkan, untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan melihat kecepatan saya. Dan hasilnya terlihat.

"Momen ketika saya jatuh adalah saat ban medium mulai bekerja lebih baik."

Aldeguer terjatuh di Tikungan 1 yang sama di mana rekan satu timnya, Alex Marquez, mengalami kecelakaan sebelum akhirnya bergabung kembali untuk posisi ke-14.

“Tikungannya lambat, mudah kehilangan ban depan tanpa melakukan kesalahan besar. Mungkin sedikit bergetar, kami harus melihat datanya,” jelas Aldeguer.

“Ada penyesalan, karena kami memiliki kecepatan yang seharusnya untuk tampil sangat baik.

“Pada akhir balapan, saya mencatatkan waktu '37,7, '37,8. Saya sangat cepat.

“Berkendara dengan kecepatan seperti ini setelah kecelakaan, dan [melihat] hanya pemenang yang melaju seperti saya, adalah hal yang positif.”

Aldeguer, yang meraih lima poin dari finis kelima pada Sprint Race hari Sabtu, kini berada di posisi delapan klasemen dengan delapan putaran tersisa.

Aldeguer Ungkap Penyesalan dari Akhir Pekan Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Bulega Menjajal Panigale V4 2026 pada Tes WorldSBK Aragon
49m ago
Nicolo Bulega, 2025 WorldSBK Aragon test. Credit: WorldSBK.
MotoGP News
Penilaian Suram Bos VR46 setelah Melihat Data Francesco Bagnaia
53m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Aldeguer Ungkap Penyesalan dari Akhir Pekan Balaton Park
1h ago
Fermin Aldeguer, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Quartararo Tetapkan Ekspektasi untuk Debut V4 Yamaha di Tes Misano
3h ago
Fabio Quartararo
F1 News
BREAKING: Cadillac Umumkan Perez dan Bottas untuk Musim F1 2026
4h ago
Sergio Perez, Valtteri Bottas

More News

MotoGP News
Aprilia Ungkap Perubahan Kunci dari Meningkatkan Performa di Balaton
4h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Piastri Yakin Rivalitas Tidak akan Mengubah Hubungan dengan Norris
4h ago
Lando Norris and Oscar Piastri
WSBK Feature
Line-Up WorldSBK 2026: Yang Sudah Dipastikan dan Rumor Terbaru
5h ago
Iker Lecuona
WSBK News
Alvaro Bautista Umumkan Tim Baru untuk Musim WorldSBK 2026
6h ago
Marco Barnabo, Alvaro Bautista. Credit: Barni Racing Team.
WSBK News
Hasil Tes WorldSBK Aragon Hari Senin di Sirkuit MotorLand
6h ago
Nicolo Bulega