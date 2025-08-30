Pedro Acosta Tegaskan Dirinya Lebih Memilih Performa, Bukan Uang

Pedro Acosta menjadi salah satu talenta terpanas di MotoGP saat ini meski musim keduanya tampak lebih sulit baginya dibandingkan musim debut yang fenomenal.

Honda sangat dikaitkan dengan Acosta untuk mendorong proyek MotoGP mereka, yang jelas akan memberi kontrak yang menggiurkan.

VR46 Ducati juga dikaitkan - kemungkinan besar tidak akan membayar mahal, tetapi mampu memberi Pedro Acosta motor yang lebih baik.

KTM, pada akhirnya, berusaha mempertahankan aset berharga mereka dan bertekad memberinya sumber daya yang dibutuhkannya untuk berprestasi.

Namun Acosta menegaskan ia akan tetap memprioritaskan paket kompetitif daripada uang.

“Saya berharap untuk waktu yang lama,” katanya kepada AS. “Saya sudah sering memancing dengan ayah saya dan saya tidak keberatan berakhir di sini, dan pergi melihat bagaimana tuna di air sana.

“Saya masih ingin datang ke sini untuk menang dan tidak ada alasan lain untuk datang ke sini.

“Anda menghabiskan 22 minggu dalam hidup Anda, lebih banyak latihan, lebih banyak tekanan, lebih banyak komitmen, lebih banyak hal lainnya, yang membuat Anda hanya punya sedikit waktu libur dalam setahun.

“Dan jika Anda tidak datang dengan tujuan untuk menang, tetapi untuk berkeliling dunia dengan sepeda motor... Untuk itu saya akan tinggal diam di rumah.”

Acosta telah mencatat rentetan hasil terbaiknya pada tahun 2025 di beberapa balapan terakhir, ia berada di posisi kedua di GP Hongaria, keempat di Austria, dan ketiga di Ceko.

Ini memberi indikasi bahwa KTM akhirnya membuat langkah besar dengan RC16 yang bermasalah di awal musim, dan membuat Acosta sempat frustrasi.

Hasil ini dikonfirmasi dengan Brad Binder yang finis ketujuh di Hungaria, dan pembalap pengganti Pol Espargaro di posisi kedelapan.