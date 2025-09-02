Marc Marquez Tidak Masalah dengan Beragamnya Rival di 2025

Marc Marquez memulai musim pertamanya di Ducati pabrikan dengan sang adik, Alex, sebagai rival terdekatnya. Kedua pembalap finis pertama dan kedua pada semua kecuali satu dari enam balapan pembuka.

Pengecualian di COTA, saat Marc terjatuh dari posisi memimpin balapan dan Alex finis kedua di belakang Francesco Bagnaia.

Marc kemudian melakukan kesalahan lain di Jerez, finis kedua di Le Mans yang basah, dan meraih podium ganda di Inggris sebelum mencatatkan 14 kemenangan beruntun.

Alex kembali jadi penantang utama di fase awal dominasi Marc, tapi akhir-akhir ini lawan yang dihadapi #93 lebih beragam.

Alex, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, dan rookie Fermin Aldeguer - lima pembalap, tiga pabrikan, dan empat spesifikasi motor - muncul sebagai penantang terdekat Marc Marquez pada tiga putaran terakhir.

Menanggapi keberagaman rival yang dihadapinya, Marquez bersikeras tidak ada bedanya dengan siapa dia bertarung.

"Aku tidak peduli," dia tersenyum. “Di bagian pertama musim, saya bertarung terutama dengan Alex. Kami selalu ada di sana di P1-P2, P2-P1, dengan beberapa kesalahan di mana kami kehilangan banyak poin.

"Tapi sekarang, dengan keuntungan [poin] ini, saya hanya mencoba melakukan yang maksimal setiap akhir pekan dan tidak masalah jika saya bertarung melawan di Giannantonio, KTM atau Aprilia, seperti di balapan terakhir."

Hungaria “Sprint Race termudah musim ini”

Saat ini, Marc Marquez unggul 175 poin atas Alex Marquez menuju akhir pekan Barcelona saat harapanya meraih gelar MotoGP ketujuh semakin nyata.

Dan saat penggemar mungkin mendambakan pertempuran yang lebih dekat di depan, Marquez jelas tentang cara paling efisien untuk menang.

“Lebih mudah untuk melakukan balapan Anda sendiri. Ini adalah sesuatu yang Anda kerjakan, untuk meningkatkan keuntungan melawan yang lain,” katanya.

“Sebagai contoh, [Hongaria] adalah Sprint Race termudah musim ini. Mengapa? Karena biasanya lawan terkuat di Sprint adalah adik saya Alex, yang sangat cepat dengan ban baru.

"Bahkan di Austria dia mendorong saya di awal, sementara di Giannantonio [kedua di Hongaria] lebih merupakan pembalap paruh kedua balapan, seperti saya."

Banyaknya rival yang muncul memberi Marquez perbandingan musim 2025 dengan gelar terakhirnya di Honda musim 2019.

“Pada tahun 2014 saya menang, menang, menang. Tahun ini saya juga menang banyak! Tetapi khususnya 2019, saya selalu ada di sana, tetapi dengan lawan yang berbeda," jelasnya.

“Beberapa pembalap bisa mengalahkan saya dalam satu balapan, tetapi saya selalu menjadi yang pertama, kedua, kedua, pertama. Dan itu adalah yang paling penting untuk kejuaraan. Selalu berada di tiga besar, bahkan di sirkuit yang lemah untuk Anda.

“Memang benar bahwa kami akan tiba di sirkuit, dan mungkin [akhir pekan ini di] Catalonia adalah sirkuit yang lemah bagi saya, tetapi saya akan mencoba untuk berada di podium. Dan ini adalah target, dengan arena pacuan kuda yang berbeda, kondisi yang berbeda, selalu berada di tiga besar.”

Marc Marquez, Francesco Bagnaia

Kenapa Bagnaia tidak muncul?

Satu pembalap yang absen dalam pertarungan kemenangan melawan Marquez adalah Francesco Bagnaia, yang belum lagi finis kedua dari Marquez sejak Qatar dan tidak naik podium pada tiga putaran terakhir.

"Karena saya berada di puncak kepercayaan diri saya dan Pecco berada di momen yang sangat dalam terkait kepercayaan diri dan feeling," kata Marquez.

“Dan ini bercampur dengan beberapa sirkuit terkuat saya, stop-and-go, sementara Pecco lemah di sirkuit stop-and-go. Dia selalu kuat di trek yang mengalir dan menggunakan banyak kecepatan tikungan.”

Bagnaia menghadapi trek dengan layout yang lebih ramah untuknya di Barcelona, di mana dia memenangkan kedua balapan dari pole di akhir musim tahun lalu.

Marquez, sementara itu, hanya tertinggal 1,5 detik pada GP23 berusia satu tahun dalam penampilan terakhir Gresini-nya.