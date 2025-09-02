Akademi Balap Valentino Rossi Perkenalkan Talenta Barunya

Akademi VR46 Valentino Rossi mengumumkan Lorenzo Pritelli sebagai pembalap terbarunya.

Setelah mengurangi jumlah talenta dalam beberapa tahun terakhir, Akademi VR46 Valentino Rossi akhirnya memiliki anggota baru.

Pembalap yang dipilih adalah pembalap Lorenzo Pritelli, yang saat ini memimpin kejuaraan CIV Pre-Moto3 dengan tiga kemenangan dari empat putaran pembukaan.

"Menjadi bagian dari VR46 Riders Academy adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Pritelli.

“Langkah penting untuk pertumbuhan saya, dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang sama dengan saya.

“Terima kasih kepada seluruh staf Akademi atas kesempatan yang luar biasa ini. Sekarang saatnya untuk bekerja lebih keras lagi.”

CEO VR46 Riders Academy Carlo Casabianca menambahkan: “Kami sangat senang dengan masuknya Lorenzo ke Akademi.

"Bagi kami penting untuk melanjutkan pekerjaan pengembangan talenta muda dan dengan Lorenzo kami pikir ada semua prasyarat untuk memulai jalan yang baik bersama."

VR46, program pembinaan yang didirikan juara dunia sembilan kali Rossi pada tahun 2013, saat ini memiliki empat pembalap di kategori premier, juara dunia MotoGP dua kali Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Franco Morbidelli (VR46 Ducati), Luca Marini (Honda HRC), dan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Anggota lainnya termasuk Celestino Vietti di Moto2 dan Matteo Gabarrini di European Talent Cup, sementara Andrea Migno telah beralih dari pembalap menjadi pelatih dan analis video.

VR46 juga memiliki tim MotoGP yang didukung Ducati, menjalankan Morbidelli dan Fabio di Giannantonio. Namun, Diggia bukanlah anggota akademi.

