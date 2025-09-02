RESMI: Franco Morbidelli Bertahan di VR46 untuk Musim 2026

VR46 mengonfirmasi Franco Morbidellibertahan untuk musim MotoGP 2026.

Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Hungarian MotoGP
© Gold and Goose

Franco Morbidelli memastikan dirinya akan tetap bersama VR46 Ducati untuk musim 2026.

Morbidelli, runner-up musim 2020 dan pemenang Grand Prix MotoGP tiga kali, bergabung dengan tim mentornya - Valentino Rossi - untuk musim ini dengan Ducati berusia satu tahun, setelah membela Pramac tahun lalu.

Memiliki lebih banyak pengalaman dengan Desmosedici, Morbidelli menikmati musim 2025 yang jauh lebih kuat, yang telah menghasilkan dua podium Grand Prix (di Argentina dan Qatar) dan sepasang podium Sprint Race (di Qatar dan Hongaria).

Setelah 14 putaran, Morbidelli berada di urutan keenam di klasemen dan mengungguli rekan satu timnya di VR46 Fabio Di Giannantonio - yang mengendarai motor pabrikan - dengan keunggulan tujuh poin.

Posisi Morbidelli di tim VR46 untuk tahun 2026 telah dilihat sebagai formalitas dalam beberapa minggu terakhir.

Namun, kursinya telah menjadi sasaran spekulasi intens yang menghubungkan Pedro Acosta dengan tim satelit Ducati pada puncak frustrasinya dengan KTM.

Setelah menggoda pengumuman pada Selasa pagi, VR46 sekarang telah secara resmi mengkonfirmasi pembaruan Morbidelli untuk tahun 2026.

Dua kursi tersisa untuk MotoGP 2026

Setelah konfirmasi Morbidelli di VR46, dan Honda yang mengumumkan Luca Marini dan Johann Zarco bertahan di tempatnya masing-masing untuk 2026, kini tinggal dua tempat tersisa untuk diperebutkan.

Honda tampaknya akan memilih bintang Moto2 Diogo Moreira sebagai pengganti Somkiat Chantra yang kesulitan di LCR Honda.

Sementara itu di Pramac Yamaha, semua pertanda mengarah ke Jack Miller sebagai rekan satu tim Toprak Razgatlioglu di 2026.

