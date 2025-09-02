Apakah Marc Marquez akan Mengubah Mentalitasnya setelah Kunci Gelar?

Setelah 14 putaran di tahun 2025, Marc Marquez unggul 175 poin di klasemen kejuaraan dan berpeluang memenangkannya paling cepat di Grand Prix San Marino akhir pekan depan jika ia mencetak 47 poin atau lebih dalam dua putaran berikutnya.

Marc Marquez telah memenangkan 10 Grand Prix dan 13 Sprint Race, dengan gelar kelas premier ketujuh tampaknya kini sudah menjadi formalitas.

Dengan kemungkinan penobatan lebih awal, pertanyaan telah beralih ke tahun 2026 dan apakah ia berencana menjadikan akhir musim sebagai persiapan.

Berbicara di Balaton Park, ia mengatakan tidak akan mengubah pendekatannya setelah mengunci gelar dan ingin mempertahankan momentum karena itu akan jadi cara terbaik untuk memulai 2026.

"Pertama-tama, saya harus menutup kejuaraan," katanya.

"Semakin dekat dan dekat. Tapi saya ingin menutupnya. Dan ketika saya menutup '25, kita akan memulai '26.

"Maksud saya, satu per satu. Pertama-tama kita harus menutup '25, lalu kita akan memulai '26.

"Saya tidak ingin kehilangan momentum ini, dengan mentalitas saya saat ini.

"Memang benar saya cepat, tetapi dulu saya cepat tetapi lebih banyak melakukan kesalahan.

"Sekarang sepertinya saya lebih mengendalikan situasi. Tapi Anda selalu berada di batas, Anda selalu bisa melakukan kesalahan.

"Karena alasan itu, saya ingin menjaga semua balapan tetap sama karena itu akan menjadi cara terbaik untuk memulai '26. Tapi masih banyak balapan yang harus dilalui, dan '27 masih jauh."

Terakhir kali Marquez memenangi gelar dunia pada tahun 2019, ia meraih tiga kemenangan Grand Prix lagi setelah penobatannya dan podium lebih lanjut.