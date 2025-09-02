Morbidelli Sebut Kontrak Baru VR46 "Hal yang Sangat Spesial"

Franco Morbidelli percaya tim MotoGP VR46 “benar-benar pantas” memiliki lebih banyak “hari-hari hebat” dari yang sudah mereka dapatkan tahun ini melalui hasilnya.

Hari Selasa ini, tim VR46 yang dimiliki juara dunia Grand Prix sembilan kali Valentino Rossi mengonfirmasi bahwa Morbidelli bertahan untuk musim 2026.

Pengumuman ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan bahwa VR46 melirik Pedro Acosta, yang bertemu dengan pihak tim selama musim panas.

Morbidelli menikmati musim 2025 yang solid dengan Ducati GP24 spek tahun lalu, meraih empat podium, masing-masing dua di Sprint Race dan Grand Prix.

Menuju Grand Prix Catalunya akhir pekan ini, Morbido bertengger di posisi enam klasemen, unggul dari rekan satu timnya Fabio Di Giannantonio, yang juga memiliki empat podium atas namanya.

Berbicara tentang kontrak barunya, Morbidelli berkata: “Cinta saya untuk tim ini sangat dalam.

“Saya merasa baik di sini dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan setiap anggota.

“Akan menyenangkan untuk membalap bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team tahun depan juga.

“Sungguh fantastis mengumumkan sesuatu yang begitu istimewa.

“Saya berharap dapat mengalami lebih banyak hari-hari hebat seperti yang telah kita lalui tahun ini, karena kita benar-benar pantas mendapatkannya.

“Kita memiliki hampir satu setengah tahun ke depan untuk terus menunjukkan potensi besar yang kita miliki bersama.

“Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim, dengan Vale, Uccio [Salucci], dan Pablo [Nieto] sebagai pemimpin, para mitra, VR46 Riders Academy, dan orang-orang saya.”

Meski jadi salah satu anggota pertama VR46 Rider Academy, Morbidelli baru membalap untuk tim Rossi musim ini.

Morbidelli juga menjadi juara dunia pertama dari akademi, juga pembalap binaan Rossi pertama yang mencapai MotoGP dan meraih kemenangan kelas premier.