Aleix Espargaro Tampil di GP Barcelona sebagai Wild-Card

Aleix Espargaro kembali ke grid MotoGP untuk putaran kandang Barcelona.

Pembalap tes HRC, Aleix Espargaro, akan melakoni penampilan keempatnya di MotoGP musim ini di putaran kandangnya, Barcelona, ​​akhir pekan ini.

Bintang lokal - pemenang MotoGP Catalunya dengan Aprilia pada tahun 2023 dan meraih kemenangan Sprint Race emosional musim lalu - akan membalap sebagai wild card untuk tim penguji HRC.

Ketersediaan Espargaro sempat diragukan setelah ia terpaksa membatalkan rencana penampilan di Balaton Park sebagai pengganti rookie LCR Somkiat Chantra yang cedera setelah menderita patah tulang dari kecelakaan sepeda.

Namun, Espargaro telah kembali berlatih minggu lalu dan kini akan kembali mengendarai RC213V di Montmelo.

Konfirmasi bahwa Espargaro akan menjadi wild-card HRC, bukan pengganti di LCR, mengisyaratkan bahwa Chantra akan kembali mengaspal di Catalunya.

Pembalap Thailand itu memuji Espargaro atas poin MotoGP pertamanya, setelah mengikuti pembalap veteran Spanyol itu hampir sepanjang balapan di Asen, Aleix tampaknya membiarkan Somkiat untuk menyalip dan menempati posisi ke-15.

Sejak pensiun sebagai pembalap tetap di akhir tahun lalu, Espargaro telah membalap—sebagai wild card dan pembalap pengganti HRC—di Jerez, Silverstone, dan Assen.

Mengingat kesuksesannya di Barcelona, ​​pembalap berusia 36 tahun itu akan mengincar poin RC213V pertamanya akhir pekan ini.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

