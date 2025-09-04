Miguel Oliveira Terkejut setelah Kehilangan Kursi Pramac Yamaha

Miguel Oliveira mengaku sedikit terkejut setelah kehilangan kursi Pramac MotoGP karena ia memiliki kontrak 1+1, dan diperkirakan akan menghadapi 2025 yang sulit.

Oliveira bergabung dengan skuad Pramac dengan kontrak yang seharusnya membuatnya bertahan hingga akhir musim 2026.

Namun pembalap 30 tahun itu mengungkapkan bahwa setelah pengumuman Jack Miller bertahan di tim satelit Yamaha, ia memiliki klausul performa dalam kontrak yang tidak terpenuhi.

Oliveira absen di empat Grand Prix karena cedera dan sejauh ini gagal menembus 10 besar, dengan pembalap Portugal itu hanya mencatat 10 poin dalam 14 putaran.

Menanggapi pengumuman tersebut, ia mengatakan kepada MotoGP.com bahwa perekrutan Toprak Razgatlioglu musim depan menghadirkan "tekanan tambahan" baginya setelah kembali dari cedera.

"Maksud saya, sebelum Balaton saya sudah diberi tahu tentang keputusan ini," ujarnya. "Keputusan ini sedikit mengejutkan.

"Pada tahun 2024, saya direkrut untuk proyek satu tahun plus satu di mana kami tahu tahun pertama akan menjadi semacam tahun pembelajaran yang harus kami lalui dengan penuh derita dan mungkin menyelesaikan beberapa balapan dengan memperebutkan posisi yang kurang menguntungkan.

"Tapi itulah yang saya masuki, dan sayangnya saya mengalami cedera di awal musim yang membuat saya melewatkan banyak balapan.

"Dan kemudian tepat ketika saya kembali dari itu, kami semua tahu tentang perekrutan pembalap lain. Jadi, itu mengejutkan, sebagai tekanan tambahan.

"Jadi, itu adalah satu yang terhenti di fase di mana potensinya lebih besar. Tapi ternyata hidup memang seperti ini dan kami terus maju."

Cedera dan motor "yang tidak cukup bagus" jadi masalah Oliveira

Oliveira mengalami cedera bahu dari insiden dengan Fermin Aldeguer di Sprint Race Grand Prix Argentina, yang ternyata lebih serius dari perkiraan awal.

Hal ini menghambat adaptasinya dengan M1, ia juga mengutip kurangnya performa YZR-M1 membatasinya dalam mencapai hasil yang tercantum dalam klausul performa.

“Situasi saya cukup jelas karena saya memiliki klausul performa dalam kontrak saya, yang tidak terpenuhi sebagian karena cedera tersebut tetapi juga karena di beberapa balapan motor saya tidak berkinerja cukup baik dan saya tidak dapat menunjukkan potensi saya.

“Dan bagaimanapun juga, finis terakhir bukanlah sesuatu yang ada dalam rencana saya sebagai pebalap.

“Itu tidak benar-benar menunjukkan nilai dan kemampuan saya yang sebenarnya. Jadi, bagaimanapun juga, akan sulit untuk terus seperti ini.”

Oliveira dikaitkan dengan peran sebagai pembalap penguji di MotoGP, serta kemungkinan pindah ke World Superbike pada tahun 2026.

Tentang rencana selanjutnya, ia berkata: "Masa depan benar-benar terbuka bagi saya saat ini.

"Jadi, saya menantikannya. Namun saat ini, hanya ada beberapa pemikiran yang melayang."