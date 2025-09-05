Guenther Steiner Diperingatkan Dorna Soal Rencana Akuisisi Tech3

Dalam konferensi pers spesial di Grand Prix Catalunya, pemilik tim Tech3, Herve Poncharal, mengumumkan penjualan tim kepada konsorsium yang dipimpin mantan bos tim F1, Guenther Steiner, mulai tahun 2026.

Langkah ini telah ramai diperbincangkan sejak beberapa waktu lalu, menyusul kemunculan Steiner - mantan bos tim Haas F1 dari tahun 2016 hingga 2023 - di Grand Prix Inggris bulan Mei.

Kesepakatan ini dilaporkan bernilai sekitar €20 juta dan melibatkan grup manajemen Apex, serta Richard Coleman, yang akan menjadi Team Principal.

Steiner, yang juga memiliki pengalaman di WRC dan NASCAR, mengatakan pembicaraan soal MotoGP dimulai pada pertengahan April tahun lalu ketika ia mengunjungi Grand Prix Amerika, beberapa hari setelah akuisisi seri tersebut oleh Liberty Media diumumkan.

Seiring berjalannya pembicaraan, ia mengungkapkan bahwa ia menerima peringatan dari Dorna Sports tentang warisan yang harus ia jaga bersama skuad Tech3.

"Begitu saya tiba di Austin tahun lalu, saya langsung berpikir bahwa ini akan menjadi proyek yang menarik," kata Steiner.

"Saya mulai mencari-cari, berbicara dengan orang-orang tentang apa yang mungkin. Pada suatu saat saya bertemu Herve, dan kami langsung akrab sejak pertemuan pertama kami.

"Dia bilang dia takut pada saya, tapi dia tidak takut pada siapa pun. Kami berbicara, lalu saya harus memberi tahu Herve bahwa tim akan tetap di tempatnya, tim akan melanjutkan warisannya.

"Mengapa saya harus mengubah sesuatu yang sudah berhasil? Kami ingin belajar dan ingin Herve bersama kami tahun depan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengalamannya.

"Tidak banyak orang di paddock ini yang memiliki pengalaman seperti Herve. Dan pada dasarnya kami ingin menguras tenaganya. Dia tidak akan bosan tahun depan.

"Terima kasih kepada Herve dan keluarga Ezpeleta, semuanya sudah siap untuk tahun depan. Saya pikir kami sangat beruntung, tetapi kami tahu kami harus bekerja keras untuk mempertahankannya."

"Semua orang bertanya apa yang ingin saya lakukan secara berbeda: saat ini, tidak ada. Saya hanya ingin belajar selama setahun.

“Lalu kita lihat apakah kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kami hanya ingin melanjutkan kisah sukses Tech3. Tidak pernah ada pembicaraan tentang perubahan nama atau apa pun.

“Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Carmelo Ezpeleta dan Bapak Carlos Ezpeleta atas hal ini, karena mereka benar-benar mengatakan kepada saya, ‘kalau kami mengizinkan Anda masuk – kata saya – jangan ganggu, intinya’.

“Dan itulah yang harus saya perhatikan sekarang agar kita tidak salah.

“Tapi saya harus berjanji kepada Carmelo dan Carlos bahwa kami akan melanjutkan apa yang sudah ada, karena MotoGP adalah olahraga yang hebat.

“Jutaan orang menontonnya di TV, jadi kami perlu memastikan kami melanjutkan kisah yang baik ini dan menjadikan MotoGP sebagaimana mestinya. Kami akan berusaha membantu mewujudkannya.”

Liberty Media, yang juga pemilik F1, resmi dikonfirmasi sebagai pemilik MotoGP pada bulan Juli setelah penyelidikan Uni Eropa.

Namun, Steiner mengatakan penyelesaian kesepakatannya untuk mengambil alih Tech3 tidak bergantung pada Liberty menjadi pemilik MotoGP.

"Ya, kami memulai ini sebelum Liberty terlibat," tambahnya. "Ini tidak bergantung pada Liberty atau tidak. Bagi kami, kami melihat potensi dalam hal ini."