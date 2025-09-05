VR46 "Sangat Jelas" dengan Morbidelli di Tengah Rumor Acosta

Tim VR46 membahas keputusan pembalap 2026 setelah Franco Morbidelli dipastikan bertahan.

Bos tim VR46 MotoGP, Pablo Nieto, mengatakan bahwa timnya "sangat jelas" kepada Franco Morbidelli bahwa mereka "tertarik" untuk mengontrak Pedro Acosta untuk tahun 2026 jika kesepakatan dapat dicapai.

Menuju Grand Prix Catalunya akhir pekan ini, skuad Valentino Rossi mengumumkan Morbidelli, runner-up musim 2020, bertahan di tim hingga 2026.

Hal ini secara resmi mengakhiri spekulasi berbulan-bulan yang mengaitkan Pedro Acosta dengan kepindahan mengejutkan dari KTM ke tim satelit Ducati, karena ia semakin frustrasi dengan kurangnya kemajuan yang dicapai merek Austria tersebut.

Meskipun Acosta telah mengonfirmasi bahwa ia akan tetap di KTM pada tahun 2026, baik ia maupun VR46 mengakui telah ada diskusi tentang potensi kesepakatan untuk tahun depan.

Berbicara pada hari Jumat, Nieto mengatakan bahwa timnya "sangat tertarik" untuk mengontrak Acosta dan berterus terang kepada Morbidelli bahwa ia bisa saja kehilangan tempatnya di tim kepada pembalap berusia 21 tahun itu.

"Pada akhirnya, kami sangat jelas dengan Franky," kata Nieto. "Kami selalu memberi tahu dia segalanya, karena pada akhirnya penting bagi pebalap untuk mengetahui situasinya.

"Tentu saja, kami sangat tertarik pada Pedro. Tapi saya rasa semua tim tertarik pada Pedro.

"Kami tahu potensi yang dimiliki Pedro. Kami tahu bahwa Pedro, dengan motor yang berbeda, dia bisa melakukan sesuatu yang sangat, sangat penting.

"Tentu saja, dia juga sedang melakukan hal-hal yang sangat penting. Tapi kita tidak pernah tahu.

"Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi. Dan juga, kami harus membuka pintu bagi semua pebalap."

Morbidelli akan mengendarai GP25 di 2026

Nieto juga mengonfirmasi bahwa Morbidelli akan menggunakan GP25 musim depan, meskipun ia mengatakan Ducati belum mengonfirmasi spesifikasi motor yang akan digunakan.

Tahun lalu, diketahui bahwa GP23 yang digunakan bukanlah versi spesifikasi Valencia dari akhir musim sebelumnya yang dimiliki para pebalap pabrikan, melainkan versi sebelumnya.

“Dia akan pindah ke '25,” kata Nieto. “Kita tahu bahwa motor dari '24 ke '25, perubahannya tidak terlalu besar. Itu benar.

“Tentu saja kita tahu ini sedikit berbeda, sedikit berbeda dalam hal pengelolaan.

“Tapi kita masih harus berbicara dengan Ducati tentang motor seperti apa yang akan kita dapatkan.

“Tapi sepertinya kita akan pindah ke '25. Ducati juga harus membuat motor '26.

“Jadi, kita akan lihat apa perbedaan antara satu motor dengan motor lainnya. Kita juga tahu bahwa mesinnya sudah tidak ada lagi, jadi perubahan besarnya tidak akan terjadi.”

