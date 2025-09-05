Debut V4 Yamaha Quartararo Dimajukan ke Setelah GP Catalunya

Awalnya, debut Fabio Quartararo dengan Yamaha V4 direncanakan untuk tes pasca-balapan di Misano, 15 September mendatang.

Namun, mantan juara dunia itu mengonfirmasi di Barcelona bahwa ia kini akan mengendarai motornya seminggu lebih awal dari jadwal, dalam sebuah tes privat di lokasi MotoGP Catalan.

Setelah nyaris lolos langsung ke Kualifikasi 2 dengan posisi kesebelas pada latihan Jumat, Speedweek mengutip pernyataan Quartararo: "Ya, kami akan menguji V4 pada hari Senin."

Belum jelas apakah pembalap Yamaha lainnya akan mencoba mesin baru ini secara tertutup di Barcelona, ​​di mana para pembalap MotoGP Honda juga akan berada di trek.

Bagaimanapun, pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, akan melakoni debut V4 Yamaha di depan publik pada putaran MotoGP San Marino, akhir pekan depan.

Mesin V4 diplot untuk menggantikan versi Inline-4 untuk tahun 2026, yang juga menandai musim terakhir era 1000cc, meski Yamaha menegaskan mesin tersebut harus menjadi langkah maju dari versi saat ini.

Quartararo telah menyarankan bahwa berada dalam jarak setengah detik dari M1 saat ini adalah target yang baik pada tahap pengembangan V4 ini.

Sebelum debutnya di V4, Quartararo akan bergabung dengan pembalap Yamaha lainnya untuk berjuang melalui sesi Kualifikasi 1 hari Sabtu dan menuju perebutan posisi pole Q2.

"Jelas, sesi pagi ini tidak bagus. Sore ini sedikit lebih baik. Sayangnya, di dua lap terakhir, saya mendapat dua bendera kuning di Sektor 1, dan saya tidak bisa melakukan putaran panas kedua," kata Quartararo.

"Tidak pernah mudah, tapi saya pikir kami akan punya peluang bagus untuk lolos ke Q2 jika bukan karena itu. Sayang sekali.

"Kecepatan kami tidak begitu bagus karena cengkeraman kami selalu rendah di sini. Kami sedang berusaha belajar. Sebelum sesi latihan bebas pertama, saya pikir Q2 tidak mungkin bagi kami, tapi saya merasa hebat setelah sesi latihan bebas pertama.

"Saya pikir besok kami masih punya peluang untuk lolos ke Q2."

Miguel Oliveira dari Pramac sedikit lebih lambat daripada Quartararo, dengan Jack Miller di posisi ke-15 dan Alex Rins di posisi ke-16.

"Cengkeramannya sangat rendah bagi kami, dan itu menyulitkan kami hari ini," kata Rins. "Cengkeramannya rendah bagi semua orang, tetapi kami tampaknya lebih kesulitan daripada yang lain.

"Ini tidak mudah, tetapi saya bangga pada diri sendiri: Saya memberikan 100% kemampuan saya dan menjaga motivasi saya tetap tinggi. Yang pasti, kami akan membahas performa hari ini dan mencoba menemukan peningkatan."