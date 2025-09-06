Alex Marquez Tidak Ingin Membuang Peluang Lagi di GP Catalunya

Alex Marquez dari Gresini menekankan ia "tidak boleh membuat kesalahan di momen-momen penting akhir pekan" di akhir pekan Catalunya setelah "membiarkan segalanya sia-sia" akhir-akhir ini.

Akhir pekan Montmelo bisa jadi kesempatan Marc Marquez menempatkan dirinya secara matematis memenangkan kejuaraan dunia di Misano minggu depan.

Untuk melakukannya, ia harus meninggalkan Barcelona dengan keunggulan 185 poin dari Alex Marquez, yang berarti ia hanya perlu menambah keunggulannya 10 poin di kedua balapan.

Alex saat ini mengalami penurunan tren, dua kali gagal finis di Brno, finis ke-10 di Grand Prix Austria karena long-lap penalty, dan P8 serta P14 di Balaton Park.

Sekarang di sirkuit di mana ia diharapkan tampil kuat, Alex Marquez mengatakan ia harus "fokus" di saat yang tepat.

"Kami harus mengalir dan tidak boleh membuat kesalahan di momen-momen kunci akhir pekan ini," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP setelah finis di posisi ketiga di Barcelona, ​​Jumat.

"Saya rasa inilah yang kami lakukan di akhir pekan-akhir pekan terakhir dan kami sedikit mengabaikan semuanya.

"Tapi, kami harus benar-benar jelas, kami harus berada di sana, kami harus fokus.

"Saya rasa di dua akhir pekan terakhir kami tidak terlalu fokus pada momen-momen kunci akhir pekan, yang menjadi segalanya di MotoGP, terutama kualifikasi.

"Tapi untuk sisanya, saya rasa kecepatannya masih ada. Jadi, di trek yang saya sukai di Catalunya, kami perlu memaksimalkan potensinya."

Punya "margin" untuk ditingkatkan

Melihat kembali latihan Jumat di Barcelona, ​​Alex Marquez mengatakan ia merasa kuat di GP24, tetapi menyadari masih ada yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kemampuan menikung motor di tikungan cepat.

“Cukup bagus, cukup senang,” ujarnya. “Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak pagi. Saya merasa sangat nyaman di atas motor dan kami mampu melaju cepat, konsisten, tetapi yang lebih penting, saya masih kurang puas dengan pengaturan motor kami.

“Masih ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, terutama di bagian depan motor, yang tidak berbelok seperti yang saya inginkan di tikungan cepat.

“Jadi, ini sesuatu yang saya senangi karena masih ada ruang untuk perbaikan dan ini adalah sesuatu yang sangat positif.

“Tetapi, di sisi lain, dari sisi saya, saya berkendara dengan sangat baik, saya merasa sangat nyaman di atas motor, bagaimana saya mengendalikannya, dan itu memberi saya banyak kepercayaan diri untuk akhir pekan.”