Bagnaia Tidak Bisa Memahami Keterpurukannya di MotoGP Catalunya

Francesco Bagnaia merasa ia tidak seharusnya tidak berada "di antara dua pembalap tes" setelah Practice MotoGP Catalunya, tetapi ia tidak tahu harus melakukan apa dengan Ducati GP25.

Bagnaia kesulitan sepanjang musim untuk mengulangi performanya seperti musim-musim sebelumnya dengan Ducati, karena ia masih belum bisa memacu bagian depan GP25 seperti yang diinginkannya.

Masalahnya tampak mencapai titik terendah di Grand Prix Hungaria sebelum perubahan set-up untuk hari Minggu membuatnya menemukan kembali sensasi yang selama ini ia rindukan.

Hal ini membuatnya datang ke Barcelona - sirkuit yang dimenanginya dua kali tahun lalu - dengan kepercayaan diri lebih untuk berjuang di posisi terdepan.

Namun pada hari Jumat, ia gagal menembus 20 besar di kedua sesi dan tertinggal 1,029 detik dari pembalap tercepat.

“Bahkan lebih buruk daripada Balaton,” ujar Bagnaia kepada Sky Italy. “Sejujurnya, saya tidak tahu harus berkata apa lagi, karena pada akhirnya ceritanya selalu sama.

“Sejujurnya, saya benar-benar berada di batas kemampuan, kami tidak tahu harus ke mana.

“Di Balaton, saya menyelesaikan akhir pekan dengan penuh percaya diri, saya senang, siap untuk tiba di sini di trek yang bagus untuk saya dan tampil baik.

“Sebaliknya, kami tiba di sini dan saya berada di posisi ke-21 di antara dua pembalap penguji—dengan segala hormat, tetapi saya seharusnya berada di lima besar.

“Sebaliknya, kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jadi sore ini kami perlu mengatur ulang diri untuk mencoba dan melakukan sesuatu besok.”

“Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan benar”

Bagnaia menyebut peluangnya untuk lolos ke Q2 pada kualifikasi Sabtu pagi sebagai "keajaiban" dan tidak yakin bisa melangkah maju.

"Tidak akan pernah ada kata menyerah," ujarnya. "Tujuannya adalah kembali membalap dengan kuat. Saya belum menyerah dalam situasi yang jauh lebih sulit, dan itu tidak terjadi di sini.

"Tapi sejujurnya, sulit untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, karena begitu Anda mencoba segalanya, sulit untuk mengetahui apa yang tidak berhasil.

"Pasti ada sesuatu yang tidak bisa kami lakukan dengan benar di sisi garasi saya, karena di sisi lain, motor yang sama melaju sangat cepat.

"Saya sangat berharap [akan ada langkah pada hari Sabtu]. Tapi saya pikir itu akan sulit."

Tanggapi permohonan Tardozzi

Setelah FP1, bos tim Ducati, Davide Tardozzi, berbicara kepada Sky Italy dan menyatakan: “Kami berharap Pecco melakukan bagiannya untuk menyelesaikan masalah ini.

“Dia harus membantu kami membantunya: kami membutuhkannya untuk lebih fokus mengatasi kesulitan, untuk lebih memikirkan dirinya sebagai pembalap dan seberapa hebatnya dia.”

Ditanya tentang permohonan yang menyatakan bahwa ia perlu mengatasi masalah ini, Bagnaia menjawab: “Saya berusaha, tetapi saya berada di posisi ke-21. Jadi, itu bukan cara yang tepat.”