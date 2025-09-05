Bastianini Keluhkan 'Kebiasan Buruk' yang Membuat Motornya Rusak

Bukan untuk pertama kalinya, Enea Bastianini terjatuh di Tikungan 2 Sirkuit Barcelona.

Enea Bastianini mengamankan sepuluh besar pada sesi Practice MotoGP Catalunya 2025 meski KTM-nya "hancur" dalam kecelakaan di Tikungan 2.

Pembalap Italia itu kemudian bercanda bahwa terjatuh di tikungan kedua Barcelona sudah menjadi tradisi.

“Penting untuk langsung lolos ke Kualifikasi 2 dan saya berhasil, meskipun mengalami kecelakaan,” kata Bastianini, yang RC16-nya terguling melewati perangkap kerikil dan melewati pembatas ban (gambar).

“Saya menghancurkan motornya, tetapi sepertinya saya terjatuh setiap tahun di tikungan ini, jadi itu seperti kebiasaan buruk, yang harus saya terima!

“Bagaimanapun, ini adalah hari yang sangat baik bagi kami, dan saya berharap dapat melanjutkan pekerjaan besok.”

Bastianini menempatkan tiga KTM finis di posisi enam besar untuk ketiga kalinya, di belakang pembalap pabrikan Brad Binder dan Pedro Acosta yang finis di posisi satu-dua.

“Kedua sesi ini positif bagi kami,” kata Bastianini, yang hanya terpaut 0,359 detik di belakang Binder.

“Kecepatannya sangat bagus dengan Soft, meskipun kami perlu menganalisis semuanya dengan cermat untuk besok, karena cengkeramannya terlalu rendah tahun ini, dan kami memperkirakan penurunan yang signifikan. Tapi memang seperti ini untuk semua orang.”

Maverick Vinales memulai hari dengan impresif di posisi keempat tercepat, kemudian berhati-hati agar tidak membebani bahunya yang masih cedera saat mencapai posisi ke-23 di sore hari.

"Sejujurnya, ini adalah anugerah bisa membalap di sini, di Montmelo, jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan," kata Vinales, yang menjadi satu-satunya pembalap KTM di Kualifikasi 1.

"Hari ini, kami hanya mencoba membalap untuk memahami bagaimana bahu akan bereaksi. Kami merasa cukup terbatas seiring berjalannya hari, tetapi saya sangat senang berada di sini hari ini.

"Kami membutuhkan lebih banyak waktu, ini sulit secara fisik karena saya telah kehilangan otot dan pada dasarnya saya membalap dengan satu tangan, tetapi kami tahu semua ini setelah tiba di sini.

"Mari kita lakukan langkah demi langkah."

