Marc Marquez Tetapkan Target setelah Hari Jumat di Barcelona

Marc Marquez, yang ingin memperpanjang rekor 14 kemenangan beruntun di balapan kandang terakhirnya, finis di belakang motor KTM milik Brad Binder dan Pedro Acosta, serta motor Ducati GP24 milik saudaranya, Alex (Gresini).

Dalam hal kecepatan balapan, Marc seringkali berada di kelasnya sendiri musim ini. Namun, meskipun performa bintang Ducati pabrikan ini dengan ban bekas memang cepat, itu bukanlah yang tercepat.

Alex lebih cepat setelah lap ke-11-15 dengan ban Medium depan dan belakang, turun ke rentang waktu 1 menit 39 detik, sementara Marc tetap di rentang waktu 1 menit 40 detik rendah.

Marc menyelesaikan sesi latihan ban Mediumnya setelah total 15 lap. Alex mencatatkan waktu 40,140 detik pada lap ke-16 sebelum akhirnya beralih ke ban lunak baru untuk sesi time attack.

Dibandingkan dengan mereka yang memilih balapan panjang dengan ban belakang Soft, waktu putaran Marc masing-masing lebih lambat daripada Acosta dan Enea Bastianini, pada lap ke-10-12.

Marquez bersaudara diperkirakan akan menguji ban Soft pada latihan terakhir, dengan kedua kompon belakang layak untuk Sprint 12 putaran pada hari Sabtu.

"Di trek seperti ini, yang bukan favorit saya, tujuannya adalah untuk tetap berada di grup terdepan," kata Marquez. "Balapan di sini akan sangat panjang, tetapi time attack hari ini berjalan dengan baik dan itu penting.

"Saya perlu meningkatkan gaya berkendara di tikungan kanan cepat - di mana saya selalu sedikit kesulitan - karena motornya sendiri sudah bagus.

"Kami menggunakan set-up dasar hari ini, sementara besok tim akan membantu saya dengan beberapa penyesuaian kecil untuk menemukan stabilitas yang lebih baik di bagian yang lebih cepat dan membantu saya lebih konsisten."

Marc akan memulai Sprint dengan keunggulan 175 poin atas Alex dalam perebutan gelar, dan belum terkalahkan sejak putaran Aragon.

Juara dunia delapan kali itu perlu menambah keunggulan gelarnya menjadi setidaknya 185 poin di Barcelona agar memiliki peluang matematis untuk mengunci gelar juara 2025 akhir pekan depan di Misano.

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, hanya berada di posisi ke-21 pada hari Jumat karena masalah dengan GP25-nya terus berlanjut, memupuskan harapan untuk meraih kemenangan di Balaton Park.