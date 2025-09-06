MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Pole, Pecco Bagnaia Hanya P21

Hasil lengkap kualifikasi untuk Sprint Race Sabtu dan Grand Prix MotoGP Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Alex Marquez, 2025 Catalan MotoGP
Alex Marquez melesat untuk pole position pada MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)1'37.536s6/8347k
2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.267s6/7350k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.409s6/8356k
4Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.474s7/8351k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.483s7/8354k
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.498s6/7355k
7Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.619s2/7356k
8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.630s7/8353k
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.651s6/8353k
10Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.791s7/8355k
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.797s6/8354k
12Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.825s7/8348k
 Qualifying 1:     
13Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*1'38.049s7/9347k
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'38.105s6/8354k
15Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)1'38.206s6/8348k
16Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'38.210s6/8347k
17Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'38.214s7/8352k
18Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)1'38.405s6/8352k
19Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'38.446s6/8351k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'38.526s6/8346k
21Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)1'38.530s8/8351k
22Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'38.531s5/7353k
23Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)1'38.658s5/7352k
24Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1'39.377s6/8348k

* Rookie

Rekor Resmi MotoGP Barcelona:

Lap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 37.536s (2025)
KLap balapan terceka: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Pembalap Gresini Ducati itu memecahkan rekor lap untuk dengan nyaman menahan Fabio Quartararo dari Yamaha, meraih pole pertamanya sejak 2023.

Sementara itu, sang kakak sekaligus pemuncak klasemen Marc Marquez akan memulai dari posisi ketiga untuk memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi 15 sore ini.

Hanya berada di posisi keenam di pertengahan Q2, Marc tampak gelisah saat memberikan umpan balik kepada krunya sebelum berusaha mengejar di putaran terakhirnya.

Alex adalah target Marc, tetapi pembalap Gresini itu menghadapi masalah yang lebih besar dalam diri Pecro Acosta dari KTM.

Kedua Marquez memperbaiki catatan  waktunya, dengan Alex melesat 0,378 detik di depan Acosta, sementara Marc naik ke posisi kedua. Situasi lebih buruk terjadi pada Acosta ketika ia kehilangan waktu terbaiknya karena track limits.

Quartararo kemudian memisahkan  duo Marquez, sementara Marc melakukan penyelamatan besar pada putaran terakhirnya, mengakhiri harapan untuk peningkatan.

Quartararo memecahkan rekor lap dengan catatan waktu 1 menit 37 detik untuk memimpin Kualifikasi 1, diikuti oleh Fabio di Giannantonio yang melaju ke Q2.

Sementara itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, nyaris tak bisa menyaksikan Francesco Bagnaia tertinggal di posisi ke-21 di grid.

Sprint Race 12 lap hari Sabtu akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

