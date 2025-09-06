MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Pole, Pecco Bagnaia Hanya P21
Hasil lengkap kualifikasi untuk Sprint Race Sabtu dan Grand Prix MotoGP Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya.
Alex Marquez melesat untuk pole position pada MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya.
MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|1'37.536s
|6/8
|347k
|2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.267s
|6/7
|350k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.409s
|6/8
|356k
|4
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.474s
|7/8
|351k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.483s
|7/8
|354k
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.498s
|6/7
|355k
|7
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.619s
|2/7
|356k
|8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.630s
|7/8
|353k
|9
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.651s
|6/8
|353k
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.791s
|7/8
|355k
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.797s
|6/8
|354k
|12
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.825s
|7/8
|348k
|Qualifying 1:
|13
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|1'38.049s
|7/9
|347k
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'38.105s
|6/8
|354k
|15
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|1'38.206s
|6/8
|348k
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'38.210s
|6/8
|347k
|17
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'38.214s
|7/8
|352k
|18
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'38.405s
|6/8
|352k
|19
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'38.446s
|6/8
|351k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'38.526s
|6/8
|346k
|21
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'38.530s
|8/8
|351k
|22
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'38.531s
|5/7
|353k
|23
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|1'38.658s
|5/7
|352k
|24
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1'39.377s
|6/8
|348k
* Rookie
Rekor Resmi MotoGP Barcelona:
Lap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 37.536s (2025)
KLap balapan terceka: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)
Pembalap Gresini Ducati itu memecahkan rekor lap untuk dengan nyaman menahan Fabio Quartararo dari Yamaha, meraih pole pertamanya sejak 2023.
Sementara itu, sang kakak sekaligus pemuncak klasemen Marc Marquez akan memulai dari posisi ketiga untuk memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi 15 sore ini.
Hanya berada di posisi keenam di pertengahan Q2, Marc tampak gelisah saat memberikan umpan balik kepada krunya sebelum berusaha mengejar di putaran terakhirnya.
Alex adalah target Marc, tetapi pembalap Gresini itu menghadapi masalah yang lebih besar dalam diri Pecro Acosta dari KTM.
Kedua Marquez memperbaiki catatan waktunya, dengan Alex melesat 0,378 detik di depan Acosta, sementara Marc naik ke posisi kedua. Situasi lebih buruk terjadi pada Acosta ketika ia kehilangan waktu terbaiknya karena track limits.
Quartararo kemudian memisahkan duo Marquez, sementara Marc melakukan penyelamatan besar pada putaran terakhirnya, mengakhiri harapan untuk peningkatan.
Quartararo memecahkan rekor lap dengan catatan waktu 1 menit 37 detik untuk memimpin Kualifikasi 1, diikuti oleh Fabio di Giannantonio yang melaju ke Q2.
Sementara itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, nyaris tak bisa menyaksikan Francesco Bagnaia tertinggal di posisi ke-21 di grid.
Sprint Race 12 lap hari Sabtu akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.