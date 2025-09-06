MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Pole, Pecco Bagnaia Hanya P21

Alex Marquez melesat untuk pole position pada MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 1'37.536s 6/8 347k 2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.267s 6/7 350k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.409s 6/8 356k 4 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.474s 7/8 351k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.483s 7/8 354k 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.498s 6/7 355k 7 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.619s 2/7 356k 8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.630s 7/8 353k 9 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.651s 6/8 353k 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.791s 7/8 355k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.797s 6/8 354k 12 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.825s 7/8 348k Qualifying 1: 13 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 1'38.049s 7/9 347k 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'38.105s 6/8 354k 15 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 1'38.206s 6/8 348k 16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'38.210s 6/8 347k 17 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'38.214s 7/8 352k 18 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'38.405s 6/8 352k 19 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'38.446s 6/8 351k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'38.526s 6/8 346k 21 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'38.530s 8/8 351k 22 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'38.531s 5/7 353k 23 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 1'38.658s 5/7 352k 24 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 1'39.377s 6/8 348k

* Rookie

Rekor Resmi MotoGP Barcelona:

Lap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 37.536s (2025)

KLap balapan terceka: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Pembalap Gresini Ducati itu memecahkan rekor lap untuk dengan nyaman menahan Fabio Quartararo dari Yamaha, meraih pole pertamanya sejak 2023.

Sementara itu, sang kakak sekaligus pemuncak klasemen Marc Marquez akan memulai dari posisi ketiga untuk memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi 15 sore ini.

Hanya berada di posisi keenam di pertengahan Q2, Marc tampak gelisah saat memberikan umpan balik kepada krunya sebelum berusaha mengejar di putaran terakhirnya.

Alex adalah target Marc, tetapi pembalap Gresini itu menghadapi masalah yang lebih besar dalam diri Pecro Acosta dari KTM.

Kedua Marquez memperbaiki catatan waktunya, dengan Alex melesat 0,378 detik di depan Acosta, sementara Marc naik ke posisi kedua. Situasi lebih buruk terjadi pada Acosta ketika ia kehilangan waktu terbaiknya karena track limits.

Quartararo kemudian memisahkan duo Marquez, sementara Marc melakukan penyelamatan besar pada putaran terakhirnya, mengakhiri harapan untuk peningkatan.

Quartararo memecahkan rekor lap dengan catatan waktu 1 menit 37 detik untuk memimpin Kualifikasi 1, diikuti oleh Fabio di Giannantonio yang melaju ke Q2.

Sementara itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, nyaris tak bisa menyaksikan Francesco Bagnaia tertinggal di posisi ke-21 di grid.

Sprint Race 12 lap hari Sabtu akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.