Starting Grid untuk MotoGP Catalunya 2025 setelah Penalti

Berikut ini starting grid terbaru untuk MotoGP Catalunya setelah hukuman penalti.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Catalan MotoGP
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Catalan MotoGP
© Gold and Goose

Alex Marquez akan start di posisi terdepan untuk sprint dan Grand Prix MotoGP Catalunya 2025 akhir pekan ini.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Starting Grid

PosPembalapNATTimMotor
1Alex MarquezESPBK8 Gresini RacingDucati GP24
2Fabio QuartararoFRAMonster Energy Yamaha MotoGPYamaha
3Marc MarquezESPDucati Lenovo TeamDucati GP25
4Franco MorbidelliITAPertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati GP24
5Pedro AcostaESPRed Bull KTM Factory RacingKTM
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati GP25
7Johann ZarcoFRALCR Honda CastrolHonda
8Ai OguraJAPTrackhouse RacingAprilia
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3KTM
10Luca MariniITAHonda HRC CastrolHonda
11Brad BinderRSARed Bull KTM Factory RacingKTM
12Marco BezzecchiITAAprilia RacingAprilia
13Fermin AldeguerESPBK8 Gresini RacingDucati GP24
14Jack MillerAUSPrima Pramac RacingYamaha
15Raul FernandezESPTrackhouse RacingAprilia
16Miguel OliveiraPORPrima Pramac RacingYamaha
17Jorge MartinESPAprilia RacingAprilia
18Aleix EspargaroESPHonda Test TeamHonda
19Alex RinsESPMonster Energy Yamaha MotoGPYamaha
20Joan Mir*ESPHonda HRC CastrolHonda
21Pecco BagnaiaITADucati Lenovo TeamDucati GP25
22Maverick VinalesESPRed Bull KTM Tech3KTM
23Lorenzo SavadoriITAAprilia Test TeamAprilia
24Somkiat ChantraTHAIdemitsu LCR HondaHonda

*Joan Mir dihukum penalti tiga posisi karena berkendara lambat di sesi Practice

Pembalap Spanyol, yang berada di posisi kedua klasemen kejuaraan, mengakhiri paceklik pole sejak Argentina 2023 pada hari Sabtu di Barcelona ketika ia mencetak rekor lap baru 1 menit 37,536 detik untuk mengalahkan Fabio Quartararo dari Yamaha.

Pemimpin klasemen Marc Marquez - yang memenangkan Sprint setelah Alex Marquez terjatuh saat memimpin - akan memulai dari posisi ketiga setelah upayanya meraih pole digagalkan oleh sebuah insiden yang hampir menyebabkan kecelakaan di lap terakhirnya.

Alex Marquez perlu memastikan ia harus memangkas keunggulan setidaknya dua poin di Grand Prix hari ini agar Marc Marquez tidak menuju Misano dengan peluang matematis mengunci gelar.

Di sisi lain Francesco Bagnaia mengalami hasil kualifikasi terburuknya musim ini dengan finis di posisi ke-21, yang juga merupakan penampilan terburuknya di hari Sabtu sejak ia tidak menjadi starter dalam adu grid di Portugal 2022.

Jumlah entri di grid untuk MotoGP Catalunya 2025 bertambah, dengan Lorenzo Savadori (Aprilia) dan Aleix Espargaro (Honda) tampil sebagai wildcard akhir pekan ini.

Somkiat Chantra dari LCR kembali beraksi setelah mengalami cedera lutut setelah Grand Prix Belanda, sementara Maverick Vinales (Tech3) kembali setelah absen di dua balapan terakhir karena cedera bahu.

Menjelang sprint, Joan Mir dikenai penalti mundur tiga posisi grid yang akan dijalaninya di Grand Prix. Penalti ini membuatnya turun dari posisi ke-17 ke posisi ke-20.

Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer dikenai penalti long lap karena tabrakan terpisah saat sprint.

Savadori mendapat double-long lap penalty karena melanggar bendera kuning selama penampilan terakhirnya di Grand Prix Jerman.

In this article

Starting Grid untuk MotoGP Catalunya 2025 setelah Penalti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Piastri Bantah Keunggulan Poin Membuatnya Main Aman di Kualifikasi
33m ago
Oscar Piastri
MotoGP News
Quartararo Menikmati "Pertarungan Hebat" di Sprint Race Catalunya
1h ago
Fabio Quartararo, Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP Sprint
WSBK Results
WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Bukukan Rekor di Superpole Race
1h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Starting Grid untuk MotoGP Catalunya 2025 setelah Penalti
2h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona
2h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Catalan MotoGP

More News

F1 News
Dorongan untuk Tetap di Alpine? Briatore Beri Pujian untuk Colapinto
6h ago
Franco Colapinto
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Dia Nyaris Terjatuh seperti Alex Marquez
16h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Catalan MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Catalunya 2025: Holgado Pole, Unggulan Gelar Tercecer
16h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Catalan GP, Pole Position
Moto3 Results
Moto3 Catalunya 2025: Almansa Bukukan Pole Grand Prix Pertamanya
17h ago
David Almansa, Moto3, 2025, Catalan GP, Pole Position
F1 News
Pierre Gasly Bertahan di Alpine dengan Kontrak Sampai 2028
17h ago
Pierre Gasly