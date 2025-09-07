Starting Grid untuk MotoGP Catalunya 2025 setelah Penalti
Berikut ini starting grid terbaru untuk MotoGP Catalunya setelah hukuman penalti.
Alex Marquez akan start di posisi terdepan untuk sprint dan Grand Prix MotoGP Catalunya 2025 akhir pekan ini.
MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Starting Grid
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|1
|Alex Marquez
|ESP
|BK8 Gresini Racing
|Ducati GP24
|2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|3
|Marc Marquez
|ESP
|Ducati Lenovo Team
|Ducati GP25
|4
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati GP24
|5
|Pedro Acosta
|ESP
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati GP25
|7
|Johann Zarco
|FRA
|LCR Honda Castrol
|Honda
|8
|Ai Ogura
|JAP
|Trackhouse Racing
|Aprilia
|9
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol
|Honda
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|12
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing
|Aprilia
|13
|Fermin Aldeguer
|ESP
|BK8 Gresini Racing
|Ducati GP24
|14
|Jack Miller
|AUS
|Prima Pramac Racing
|Yamaha
|15
|Raul Fernandez
|ESP
|Trackhouse Racing
|Aprilia
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|Prima Pramac Racing
|Yamaha
|17
|Jorge Martin
|ESP
|Aprilia Racing
|Aprilia
|18
|Aleix Espargaro
|ESP
|Honda Test Team
|Honda
|19
|Alex Rins
|ESP
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|20
|Joan Mir*
|ESP
|Honda HRC Castrol
|Honda
|21
|Pecco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati GP25
|22
|Maverick Vinales
|ESP
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|23
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Team
|Aprilia
|24
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu LCR Honda
|Honda
*Joan Mir dihukum penalti tiga posisi karena berkendara lambat di sesi Practice
Pembalap Spanyol, yang berada di posisi kedua klasemen kejuaraan, mengakhiri paceklik pole sejak Argentina 2023 pada hari Sabtu di Barcelona ketika ia mencetak rekor lap baru 1 menit 37,536 detik untuk mengalahkan Fabio Quartararo dari Yamaha.
Pemimpin klasemen Marc Marquez - yang memenangkan Sprint setelah Alex Marquez terjatuh saat memimpin - akan memulai dari posisi ketiga setelah upayanya meraih pole digagalkan oleh sebuah insiden yang hampir menyebabkan kecelakaan di lap terakhirnya.
Alex Marquez perlu memastikan ia harus memangkas keunggulan setidaknya dua poin di Grand Prix hari ini agar Marc Marquez tidak menuju Misano dengan peluang matematis mengunci gelar.
Di sisi lain Francesco Bagnaia mengalami hasil kualifikasi terburuknya musim ini dengan finis di posisi ke-21, yang juga merupakan penampilan terburuknya di hari Sabtu sejak ia tidak menjadi starter dalam adu grid di Portugal 2022.
Jumlah entri di grid untuk MotoGP Catalunya 2025 bertambah, dengan Lorenzo Savadori (Aprilia) dan Aleix Espargaro (Honda) tampil sebagai wildcard akhir pekan ini.
Somkiat Chantra dari LCR kembali beraksi setelah mengalami cedera lutut setelah Grand Prix Belanda, sementara Maverick Vinales (Tech3) kembali setelah absen di dua balapan terakhir karena cedera bahu.
Menjelang sprint, Joan Mir dikenai penalti mundur tiga posisi grid yang akan dijalaninya di Grand Prix. Penalti ini membuatnya turun dari posisi ke-17 ke posisi ke-20.
Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer dikenai penalti long lap karena tabrakan terpisah saat sprint.
Savadori mendapat double-long lap penalty karena melanggar bendera kuning selama penampilan terakhirnya di Grand Prix Jerman.