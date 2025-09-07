Starting Grid untuk MotoGP Catalunya 2025 setelah Penalti

Alex Marquez akan start di posisi terdepan untuk sprint dan Grand Prix MotoGP Catalunya 2025 akhir pekan ini.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Starting Grid Pos Pembalap NAT Tim Motor 1 Alex Marquez ESP BK8 Gresini Racing Ducati GP24 2 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 3 Marc Marquez ESP Ducati Lenovo Team Ducati GP25 4 Franco Morbidelli ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati GP24 5 Pedro Acosta ESP Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati GP25 7 Johann Zarco FRA LCR Honda Castrol Honda 8 Ai Ogura JAP Trackhouse Racing Aprilia 9 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol Honda 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing Aprilia 13 Fermin Aldeguer ESP BK8 Gresini Racing Ducati GP24 14 Jack Miller AUS Prima Pramac Racing Yamaha 15 Raul Fernandez ESP Trackhouse Racing Aprilia 16 Miguel Oliveira POR Prima Pramac Racing Yamaha 17 Jorge Martin ESP Aprilia Racing Aprilia 18 Aleix Espargaro ESP Honda Test Team Honda 19 Alex Rins ESP Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 Joan Mir* ESP Honda HRC Castrol Honda 21 Pecco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team Ducati GP25 22 Maverick Vinales ESP Red Bull KTM Tech3 KTM 23 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Team Aprilia 24 Somkiat Chantra THA Idemitsu LCR Honda Honda

*Joan Mir dihukum penalti tiga posisi karena berkendara lambat di sesi Practice

Pembalap Spanyol, yang berada di posisi kedua klasemen kejuaraan, mengakhiri paceklik pole sejak Argentina 2023 pada hari Sabtu di Barcelona ketika ia mencetak rekor lap baru 1 menit 37,536 detik untuk mengalahkan Fabio Quartararo dari Yamaha.

Pemimpin klasemen Marc Marquez - yang memenangkan Sprint setelah Alex Marquez terjatuh saat memimpin - akan memulai dari posisi ketiga setelah upayanya meraih pole digagalkan oleh sebuah insiden yang hampir menyebabkan kecelakaan di lap terakhirnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Alex Marquez perlu memastikan ia harus memangkas keunggulan setidaknya dua poin di Grand Prix hari ini agar Marc Marquez tidak menuju Misano dengan peluang matematis mengunci gelar.

Di sisi lain Francesco Bagnaia mengalami hasil kualifikasi terburuknya musim ini dengan finis di posisi ke-21, yang juga merupakan penampilan terburuknya di hari Sabtu sejak ia tidak menjadi starter dalam adu grid di Portugal 2022.

Jumlah entri di grid untuk MotoGP Catalunya 2025 bertambah, dengan Lorenzo Savadori (Aprilia) dan Aleix Espargaro (Honda) tampil sebagai wildcard akhir pekan ini.

Somkiat Chantra dari LCR kembali beraksi setelah mengalami cedera lutut setelah Grand Prix Belanda, sementara Maverick Vinales (Tech3) kembali setelah absen di dua balapan terakhir karena cedera bahu.

Menjelang sprint, Joan Mir dikenai penalti mundur tiga posisi grid yang akan dijalaninya di Grand Prix. Penalti ini membuatnya turun dari posisi ke-17 ke posisi ke-20.

Article continues below ADVERTISEMENT

Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer dikenai penalti long lap karena tabrakan terpisah saat sprint.

Savadori mendapat double-long lap penalty karena melanggar bendera kuning selama penampilan terakhirnya di Grand Prix Jerman.