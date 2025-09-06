Alex Marquez "Tidak Memperkirakan" Laptime untuk Pole Catalunya

Alex Marquez bahkan terkejut setelah memangkas lebih dari setengah detik dari rekor lap Catalunya dalam perjalanannya meraih pole MotoGP pertamanya dalam dua setengah tahun.

Bertekad untuk mengakhiri keterpurukan baru-baru ini di musim MotoGP terbaiknya, Alex telah mengungguli Marc dalam hal kecepatan balapan dengan ban belakang Medium pada hari Jumat, kemudian kembali cepat dengan ban belakang Soft bekas di sesi latihan terakhir.

Terutama kuat di tikungan-tikungan terakhir, kualifikasi menyaksikan Alex merebut pole sementara pada putaran pembuka, kemudian melesat dengan catatan waktu 1 menit 37,536 detik untuk memastikan kemenangan di sesi terakhirnya.

“Bagi kami, berada di baris terdepan hari ini adalah hal yang istimewa dan sangat penting, karena kami memiliki kecepatan yang sangat baik sepanjang akhir pekan, tetapi kualifikasi dapat [menentukan] segalanya untuk akhir pekan ini,” kata Marquez.

"Kami melakukan time-attack pertama yang sangat bagus. Dan untuk kedua, saya bilang 'kalau kita semua bekerja sama, kita bisa sedikit meningkat'.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa mencapai 37,5 detik. Saya mengharapkan maksimal 37,7-37,6 detik.

Senang, kami semua bekerja sama, tapi sekarang tibalah momen-momen terpenting. Sprint dan balapan panjang di mana poin sudah di depan mata. Jadi, kami harus benar-benar berkonsentrasi.

Saya sangat menikmati akhir pekan ini dan saya akan berusaha keras untuk meraihnya.

Alex adalah pembalap terakhir yang mengalahkan Marc dalam balapan MotoGP, di Silverstone Sprint pada bulan Mei.

Pembalap pabrikan Ducati itu telah menandai Alex sebagai ancaman besar sebelum akhir pekan, tetapi juga mendapati dirinya tertinggal dari enam pembalap lain - dipimpin oleh Joan Mir dari Honda - di sesi latihan terakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun Marc berhasil mengamankan posisi baris terdepan di kualifikasi, ia tampaknya akan menghadapi persaingan ketat melawan pembalap seperti Alex dan Pedro Acosta dari KTM (kelima) di Sprint Race.

“Baris terdepan adalah target utama,” kata Marc. “Saya sudah tahu kemarin dan pagi ini bahwa Alex sedikit lebih unggul dari kami, terutama di T4. Dia sangat cepat di dua tikungan terakhir.

“Tapi mari kita lihat, kami start di baris terdepan, jadi ini akan sangat membantu balapan. Dan selain itu, kepercayaan diri saya semakin membaik. Tapi seperti yang kita tahu di sini, saya sedikit lebih kesulitan daripada di sirkuit lain.”

Alex Marquez, Fabio Quartararo, Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP qualifying

Kejutan dari kualifikasi GP Catalunya adalah Fabio Quartararo, yang mengamankan posisi kedua.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap Yamaha itu menjadi yang pertama memecahkan rekor lap lama saat ia memuncaki Q1, kemudian memisahkan Marquez bersaudara di Q2.

“Sejujurnya, rasanya luar biasa bisa kembali ke baris depan, terutama menikmatinya, sudah lama saya tidak memacu motor secara maksimal,” ujar juara dunia 2021 itu.

“Kami tahu kecepatan kami sedikit lebih lambat dari kedua bersaudara itu, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memulai dengan baik, mencatatkan lap yang baik, dan juga terima kasih kepada semua penggemar.”

Quartararo berada di antara setengah lusin pembalap, termasuk mantan juara Mir, yang mampu menyamai kecepatan Marquez dalam hal kecepatan dengan ban belakang lunak di sesi latihan terakhir.