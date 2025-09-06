Joan Mir Dihukum Penalti setelah Kualifikasi MotoGP Catalunya

Hari Sabtu di MotoGP Catalunya dimulai dengan gemilang bagi Joan Mir, yang secara mengejutkan menempatkan Honda-nya di puncak timesheets latihan terakhir.

Namun, performa juara dunia 2020 itu langsung menurun drastis.

Mir gagal melewati Kualifikasi 1, sehingga ia hanya berada di posisi ke-17 di grid. Namun, posisi tersebut akan menjadi P20 untuk Grand Prix hari Minggu.

Setelah sesi tersebut, Mir dijatuhi penalti tiga posisi grid karena "berkendara lambat saat start [dan] mengganggu pembalap lain" di Tikungan 5 pada Q1.

Juara bertahan Aprilia, Jorge Martin, yang finis tepat di belakang Mir di posisi ke-18, disebut sebagai pembalap yang terganggu oleh tindakan Mir.

Hukuman Mir didasarkan pada pelanggaran pertama.

Johann Zarco lolos kualifikasi sebagai pembalap Honda teratas di posisi ketujuh, sementara rekan setim Mir, Luca Marini, memulai dari posisi kesepuluh.

Balapan Sprint MotoGP Catalan sore ini dimulai pukul 15.00 waktu setempat.