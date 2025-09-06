MotoGP Catalunya 2025: Alex Terjatuh, Marc Marquez Menangi Sprint Race
Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 dari 22.
Marc Marquez memperpanjang rangkaian kemenangannya menjadi 15 kali beruntun setelah adiknya Alex membuang keunggulan 1,5 detik di Sprint Race MotoGP Catalunya hari Sabtu.
MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|19m 58.946s
|2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.299s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+3.653s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+5.868s
|5
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+5.913s
|6
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+5.943s
|7
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+7.017s
|8
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+7.346s
|9
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+8.488s
|10
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+8.578s
|11
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+9.788s
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+10.165s
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+11.593s
|14
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+14.463s
|15
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+15.936s
|16
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+16.909s
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+17.040s
|18
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+22.439s
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|DNF
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|DNF
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|DNF
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|DNF
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|DNF
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|DNF
* Rookie
Marc, yang belum terkalahkan sejak Grand Prix Inggris bulan Mei, tak mampu mengimbangi pembalap Gresini tersebut ketika ia tiba-tiba dihadiahi kemenangan.
Fabio Quartararo dari Yamaha bisa dibilang menjadi bintang balapan dengan perebutan posisi kedua yang sengit, sementara Fabio di Giannantonio dari VR46 melengkapi podium.
Kemenangan Marc mengantarkan Ducati meraih gelar konstruktor MotoGP 2025.
Meskipun Alex Marquez lolos dengan mulus dari pole position, beberapa lap awal yang menegangkan membuat Marc bertarung dengan Quartararo dan Pedro Acosta dari KTM sebelum akhirnya mengamankan posisi kedua.
Marc memangkas keunggulan Alex menjadi setengah detik, tetapi kecepatan superior pembalap #73 sepanjang akhir pekan bukanlah ilusi, dan ia tampak telah mematahkan upaya Marc untuk meraih sampai akhirnya ia terjatuh dengan 4 lap tersisa.
Tayangan ulang kemudian menunjukkan bahwa Marc juga sempat mengalami masalah, tetapi ia tetap mempertahankan Desmosedici-nya.
Sementara Marquez bersaudara berhasil menyalip Quartararo, pebalap Yamaha itu bisamembangun jarak dari di Giannantonio plus pebalap KTM Acosta, Brad Binder, dan Enea Bastianini.
Bergabung dengan Alex dalam daftar DNF adalah Franco Morbidelli dan Jorge Martin, setelah pebalap Italia itu terjatuh saat mencoba menyalip di Tikungan 10 yang sama tempat Alex terjatuh.
Balapan semakin buruk Aprilia ketika insiden antara Fermin Aldeguer dan Marco Bezzecchi, setelah pebalap rookie itu kehilangan kendali saat mencoba menyalip di Tikungan 5, membuat pebalap Italia itu memegangi lengannya yang kesakitan.
Pebalap penguji Lorenzo Savadori kemudian mundur karena masalah teknis.
Saat Marc Marquez meraih kemenangan beruntun, rekan satu timnya Francesco Bagnaia kesulitan. Ia memulai dari P21 di grid, dan hanya finis di posisi ke-14.
Semua pembalap memilih ban depan Medium dan ban belakang Soft, dengan ban belakang Medium tampaknya jadi pilihan untuk Grand Prix.