MotoGP Catalunya 2025: Alex Terjatuh, Marc Marquez Menangi Sprint Race

Marc Marquez memperpanjang rangkaian kemenangannya menjadi 15 kali beruntun setelah adiknya Alex membuang keunggulan 1,5 detik di Sprint Race MotoGP Catalunya hari Sabtu.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 19m 58.946s 2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.299s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +3.653s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +5.868s 5 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.913s 6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +5.943s 7 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +7.017s 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +7.346s 9 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +8.488s 10 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +8.578s 11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +9.788s 12 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +10.165s 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +11.593s 14 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +14.463s 15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +15.936s 16 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +16.909s 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +17.040s 18 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +22.439s Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) DNF Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) DNF Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* DNF Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) DNF Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) DNF Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) DNF

* Rookie

Marc, yang belum terkalahkan sejak Grand Prix Inggris bulan Mei, tak mampu mengimbangi pembalap Gresini tersebut ketika ia tiba-tiba dihadiahi kemenangan.

Fabio Quartararo dari Yamaha bisa dibilang menjadi bintang balapan dengan perebutan posisi kedua yang sengit, sementara Fabio di Giannantonio dari VR46 melengkapi podium.

Article continues below ADVERTISEMENT

Kemenangan Marc mengantarkan Ducati meraih gelar konstruktor MotoGP 2025.

Meskipun Alex Marquez lolos dengan mulus dari pole position, beberapa lap awal yang menegangkan membuat Marc bertarung dengan Quartararo dan Pedro Acosta dari KTM sebelum akhirnya mengamankan posisi kedua.

Marc memangkas keunggulan Alex menjadi setengah detik, tetapi kecepatan superior pembalap #73 sepanjang akhir pekan bukanlah ilusi, dan ia tampak telah mematahkan upaya Marc untuk meraih sampai akhirnya ia terjatuh dengan 4 lap tersisa.

Tayangan ulang kemudian menunjukkan bahwa Marc juga sempat mengalami masalah, tetapi ia tetap mempertahankan Desmosedici-nya.

Sementara Marquez bersaudara berhasil menyalip Quartararo, pebalap Yamaha itu bisamembangun jarak dari di Giannantonio plus pebalap KTM Acosta, Brad Binder, dan Enea Bastianini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Bergabung dengan Alex dalam daftar DNF adalah Franco Morbidelli dan Jorge Martin, setelah pebalap Italia itu terjatuh saat mencoba menyalip di Tikungan 10 yang sama tempat Alex terjatuh.

Balapan semakin buruk Aprilia ketika insiden antara Fermin Aldeguer dan Marco Bezzecchi, setelah pebalap rookie itu kehilangan kendali saat mencoba menyalip di Tikungan 5, membuat pebalap Italia itu memegangi lengannya yang kesakitan.

Pebalap penguji Lorenzo Savadori kemudian mundur karena masalah teknis.

Saat Marc Marquez meraih kemenangan beruntun, rekan satu timnya Francesco Bagnaia kesulitan. Ia memulai dari P21 di grid, dan hanya finis di posisi ke-14.