MotoGP Catalunya 2025: Alex Terjatuh, Marc Marquez Menangi Sprint Race

Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 dari 22.

Marc Marquez memperpanjang rangkaian kemenangannya menjadi 15 kali beruntun setelah adiknya Alex membuang keunggulan 1,5 detik di Sprint Race MotoGP Catalunya hari Sabtu.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)19m 58.946s
2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.299s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+3.653s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+5.868s
5Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+5.913s
6Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+5.943s
7Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+7.017s
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+7.346s
9Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+8.488s
10Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+8.578s
11Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+9.788s
12Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+10.165s
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+11.593s
14Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+14.463s
15Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+15.936s
16Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+16.909s
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+17.040s
18Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+22.439s
 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)DNF
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)DNF
 Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*DNF
 Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)DNF
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)DNF
 Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)DNF

* Rookie

Marc, yang belum terkalahkan sejak Grand Prix Inggris bulan Mei, tak mampu mengimbangi pembalap Gresini tersebut ketika ia tiba-tiba dihadiahi kemenangan.

Fabio Quartararo dari Yamaha bisa dibilang menjadi bintang balapan dengan perebutan posisi kedua yang sengit, sementara Fabio di Giannantonio dari VR46 melengkapi podium.

Kemenangan Marc mengantarkan Ducati meraih gelar konstruktor MotoGP 2025.

Meskipun Alex Marquez lolos dengan mulus dari pole position, beberapa lap awal yang menegangkan membuat Marc bertarung dengan Quartararo dan Pedro Acosta dari KTM sebelum akhirnya mengamankan posisi kedua.

Marc memangkas keunggulan Alex menjadi setengah detik, tetapi kecepatan superior pembalap #73 sepanjang akhir pekan bukanlah ilusi, dan ia tampak telah mematahkan upaya Marc untuk meraih sampai akhirnya ia terjatuh dengan 4 lap tersisa.

Tayangan ulang kemudian menunjukkan bahwa Marc juga sempat mengalami masalah, tetapi ia tetap mempertahankan Desmosedici-nya.

Sementara Marquez bersaudara berhasil menyalip Quartararo, pebalap Yamaha itu bisamembangun jarak dari di Giannantonio plus pebalap KTM Acosta, Brad Binder, dan Enea Bastianini.

Bergabung dengan Alex dalam daftar DNF adalah Franco Morbidelli dan Jorge Martin, setelah pebalap Italia itu terjatuh saat mencoba menyalip di Tikungan 10 yang sama tempat Alex terjatuh.

Balapan semakin buruk Aprilia ketika insiden antara Fermin Aldeguer dan Marco Bezzecchi, setelah pebalap rookie itu kehilangan kendali saat mencoba menyalip di Tikungan 5, membuat pebalap Italia itu memegangi lengannya yang kesakitan.

Pebalap penguji Lorenzo Savadori kemudian mundur karena masalah teknis.

Saat Marc Marquez meraih kemenangan beruntun, rekan satu timnya Francesco Bagnaia kesulitan. Ia memulai dari P21 di grid, dan hanya finis di posisi ke-14.

Semua pembalap memilih ban depan Medium dan ban belakang Soft, dengan ban belakang Medium tampaknya jadi pilihan untuk Grand Prix.

