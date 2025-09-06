Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Barcelona
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Grand Prix Catalunya hari Sabtu, putaran ke-15 dari 22.
Kesalahan Alex Marquez memberi Marc Marquez kemenangan Sprint Race MotoGP Catalunya, menambah keunggulan di klasemen jadi 187 poin.
Marc perlu unggul sedikitnya 185 poin setelah akhir pekan ini untuk membuka kesempatan meraih gelar pertamanya di Misano nanti.
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Barcelona
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|467
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|280
|(-187)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|228
|(-239)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|197
|(-270)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|170
|(-297)
|6
|^1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|161
|(-306)
|7
|˅1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|161
|(-306)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|126
|(-341)
|9
|^1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|118
|(-349)
|10
|˅1
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|117
|(-350)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|95
|(-372)
|12
|^1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|74
|(-393)
|13
|˅1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|73
|(-394)
|14
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|69
|(-398)
|15
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|68
|(-399)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|59
|(-408)
|17
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|52
|(-415)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|46
|(-421)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|45
|(-422)
|20
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|23
|(-444)
|21
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|16
|(-451)
|22
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-457)
|23
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|10
|(-457)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-459)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-461)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1
|(-466)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie