Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Barcelona

Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Grand Prix Catalunya hari Sabtu, putaran ke-15 dari 22.

Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP
Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP

Kesalahan Alex Marquez memberi Marc Marquez kemenangan Sprint Race MotoGP Catalunya, menambah keunggulan di klasemen jadi 187 poin.

Marc perlu unggul sedikitnya 185 poin setelah akhir pekan ini untuk membuka kesempatan meraih gelar pertamanya di Misano nanti.

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Barcelona

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)467 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)280(-187)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)228(-239)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)197(-270)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)170(-297)
6^1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)161(-306)
7˅1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)161(-306)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*126(-341)
9^1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)118(-349)
10˅1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)117(-350)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)95(-372)
12^1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)74(-393)
13˅1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)73(-394)
14=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)69(-398)
15=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)68(-399)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*59(-408)
17=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)52(-415)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)46(-421)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)45(-422)
20=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)23(-444)
21=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)16(-451)
22=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-457)
23=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)10(-457)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-459)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-461)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1(-466)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

