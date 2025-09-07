Quartararo Menikmati "Pertarungan Hebat" di Sprint Race Catalunya

Marc Marquez mungkin telah memenangkan Sprint Race Barcelona, tetapi Fabio Quartararo tidak diragukan lagi menjadi MVP di balapan tersebut.

Pembalap Monster Yamaha itu telah menunjukkan bakatnya saat lolos dari Q1 dengan rekor lap baru, kemudian memisahkan Marquez bersaudara di baris terdepan grid di Q2.

Menyadari bahwa ia tidak boleh membiarkan yang lain , pembalap Prancis itu bertarung mati-matian untuk mempertahankan posisinya melawan pemuncak klasemen Marc Marquez dan Pedro Acosta dari KTM di lap-lap awal.

“Pertarungannya sangat bagus, ketat, dan bersih,” kata Quartararo kepada MotoGP.com. “Sudah lama sejak saya menikmati lap-lap pertama seperti itu. Jadi saya pikir kami bisa cukup senang.”

Ketiga pembalap saling serang, dengan Marquez menyenggol bagian belakang M1 Quartararo saat pembalap Prancis itu bertahan dengan kuat di tikungan hairpin di ujung lintasan lurus belakang.

“Tentu saja, saya merasakan kontak itu,” Quartararo tersenyum. "Saya agak melebar, dan ketika melihat Marc menyalip saya, saya pikir Pedro yang menyenggol saya. Tapi seperti yang sudah saya bilang, saya sangat menikmati pertarungan-pertarungan itu."

Marquez akhirnya menyalip untuk posisi kedua, yang akhirnya jadi kemenangan setelah kesalahan Alex Marquez saat memimpin, Quartararo membangun jarak dari Fabio di Giannantonio dan finis kedua.

Itu adalah hasil terbaik Quartararo dan Yamaha dalam kondisi kering sejak Jerez, dan podium Sprint kedua musim ini sejak Sprint Race Sachsenring.

"Ini dorongan yang sangat besar, terutama bagi saya sendiri, karena saya benar-benar perlu menjalani balapan yang hebat, dengan pertarungan yang hebat," aku Quartararo. "Hari ini kami berhasil balapan dengan kuat. Saya sangat senang dan saya pikir kami melakukan pekerjaan yang hebat.

"Dua [event] terakhir sangat sulit, tetapi semoga kami bisa cepat dan sedikit membangun kepercayaan diri kami.

"Semoga besok cengkeramannya tidak terlalu rendah setelah Moto2. Tapi saya akan memberikan yang terbaik untuk bisa berada di sana."

2025 Catalan MotoGP Sprint lap times: Top 3 plus Alex Marquez.

Quartararo menunjukkan kecepatan tinggi dengan ban belakang Soft pada latihan terakhir, dan dalam Sprint di mana pembalap mengalami penurunan grip signifikan, Quartararo menyamai waktu balapan Marc Marquez di paruh kedua dari balapan 12 lap.

Quartararo meraih bendera finis hanya 1,3 detik di belakang pembalap #93, yang berhasil menyelamatkan diri dari momen kehilangang grip depan pada Lap 10, dan sepuluh detik lebih cepat dari finis kesepuluhnya di Catalunya Sprint tahun lalu.

Pembalap M1 terbaik berikutnya pada hari Sabtu adalah Miguel Oliveira dari Pramac, 7,2 detik di belakang Quartararo, di posisi kesepuluh.

Grand Prix MotoGP akan berlangsung selama 24 putaran pada hari Minggu, dengan ban belakang Medium menjadi opsi favorit.