Marc Marquez Ungkap Dia Nyaris Terjatuh seperti Alex Marquez

Marc Marquez mewarisi kemenangan pada hari Sabtu dari adiknya, Alex Marquez.

Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengaku sudah "menyerah" saat Alex Marquez terjatuh dari posisi terdepan di Sprint Race MotoGP Catalunya setelah mengalami insiden serupa di Tikungan 10 beberapa saat sebelumnya.

Alex Marquez dari Gresini meraih pole position di Barcelona pada hari Sabtu dan berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan Sprint yang meyakinkan ketika ia terjatuh di Tikungan 10 dengan empat lap tersisa.

Kejadian ini membuat Marc Marquez meraih kemenangan Sprint Race ke-14 di tahun 2025, membuatnya unggul 187 poin di klasemen.

Marc mengalami insiden besar di Tikungan 7, satu lap setelah kecelakaan Alex Marquez, tetapi ia juga mengungkapkan bahwa ia hampir terjatuh di Tikungan 10 beberapa lap sebelum pembalap Gresini tersebut terjatuh.

"Ya, jujur ​​saja, perasaan saya campur aduk, karena hari ini Alex sangat cepat dan ketika saya melihat kecelakaannya... itu adalah harinya," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP.

"Tapi besok dia akan punya kesempatan lagi. Tapi kami berada di sana, sekali lagi, di akhir pekan yang sedikit sulit.

"Kami berada di sana di posisi kedua. Saya mencoba mengejar Alex setelah momen itu [di lap pertama] dengan Fabio [Quartararo].

"Tapi saya melihat dia lebih cepat dan kemudian saya menyerah. Tapi dengan motor itu, dia melakukan kesalahan kecil itu.

"Di lap berikutnya, saya hampir kehilangan kendali bagian depan juga; saya menyelamatkannya dengan siku kiri. Tapi kita lihat saja besok. Balapan akan sangat panjang."

"Dua lap sebelumnya saya sudah melambat karena ada momen di Tikungan 10 itu," tambahnya.

"Saya melihat beberapa titik hitam dan bagi saya, itu lebih karena bagian belakang mulai turun dan kemudian membuat bagian depan lebih sulit dihentikan karena lebih sulit untuk menghentikan motor.

"Dan mungkin di situ dia mengunci bagian depan. Tapi, Alex menunjukkan level yang sangat baik dan ini yang terpenting."

Teori kecelakaan Sprint Race Alex Marquez

Marc Marquez yakin kecelakaan Alex Marquez bisa jadi karena keseimbangan motor Ducati yang berubah ketika kecepatan dikurangi.

Ia mengatakan inilah yang menyebabkan ia merasa takut di Tikungan 7 satu putaran kemudian.

“Di sini, sirkuitnya aneh,” jelasnya. “Kita melihat tahun lalu di sini dalam sprint race Pecco [Bagnaia], di Tikungan 5, ketika ia melambat [ia jatuh].

“Lalu kita melihat hari ini Alex. Mungkin ia melambat dan itu mengubah keseimbangan motor.

“Ketika saya memperlambat putaran berikutnya, saya hampir jatuh karena itu mengubah keseimbangan motor dan kemudian Anda menekan ban depan lebih keras.

“Orang-orang bilang ‘ah, dia perlu memperlambat’. Tapi memperlambat berarti dua persepuluh, tiga persepuluh per putaran. Namun, kami tetap melaju sangat cepat dan di batasnya.”

