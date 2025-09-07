MotoGP Catalunya 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona

Marco Bezzecchi bangkit dari kecelakaan Sprint Race dengan memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Catalunya 2025.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'38.826s 5/6 353k 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.348s 5/6 351k 3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.380s 5/6 344k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.605s 4/6 346k 5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.701s 6/6 354k 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.701s 6/6 352k 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.722s 5/6 354k 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.732s 5/6 353k 9 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.745s 3/6 353k 10 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.746s 5/6 348k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.775s 4/6 352k 12 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.807s 4/6 354k 13 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.819s 4/6 351k 14 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.867s 4/6 352k 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.894s 5/6 351k 16 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.966s 4/6 350k 17 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.020s 4/6 350k 18 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.024s 6/6 352k 19 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.039s 6/6 348k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.048s 6/6 348k 21 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.076s 6/6 346k 22 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.425s 5/6 354k 23 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.872s 3/6 348k 24 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +2.149s 4/6 346k

* Rookie

Official Barcelona MotoGP Records:

Best lap: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)

Fastest race lap: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Bezzecchi, lolos dari cedera lengan saat ditabrak oleh rookie Fermin Aldeguer pada Sprint Race hari Sabtu, finis dengan selisih 0,348 detik dari Alex Marquez, yang jatuh saat memimpin balapan pendek.

Setelah ban belakang lunak untuk Sprint Race - di mana Marc Marquez meraih kemenangan ke-15 berturut-turut setelah kesalahan Alex - semua pembalap menggunakan ban belakang Medium untuk pemanasan, yang direkomendasikan Michelin untuk Grand Prix.

Fabio Quartararo dari Yamaha, runner-up di sesi Sprint, Aldeguer, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, dan Jack Miller melengkapi delapan besar pagi ini.

Marc Marquez berada di posisi kesembilan, terpaut 0,745 detik dari Bezzecchi.

Memegang keunggulan 187 poin dari rival terdekatnya, Alex, Marc membutuhkan keunggulan 185 poin setelah Grand Prix sore ini untuk membuka peluang matematis akhir pekan depan di Misano.

