MotoGP Catalunya 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona

Marco Bezzecchi bangkit dari kecelakaan Sprint Race dengan memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Catalunya 2025. 

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'38.826s5/6353k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.348s5/6351k
3Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.380s5/6344k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.605s4/6346k
5Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.701s6/6354k
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.701s6/6352k
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.722s5/6354k
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.732s5/6353k
9Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.745s3/6353k
10Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.746s5/6348k
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.775s4/6352k
12Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.807s4/6354k
13Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.819s4/6351k
14Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.867s4/6352k
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.894s5/6351k
16Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.966s4/6350k
17Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.020s4/6350k
18Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.024s6/6352k
19Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.039s6/6348k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.048s6/6348k
21Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.076s6/6346k
22Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.425s5/6354k
23Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.872s3/6348k
24Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+2.149s4/6346k

* Rookie

Official Barcelona MotoGP Records:

Best lap: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
Fastest race lap: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Bezzecchi, lolos dari cedera lengan saat ditabrak oleh rookie Fermin Aldeguer pada Sprint Race hari Sabtu, finis dengan selisih 0,348 detik dari Alex Marquez, yang jatuh saat memimpin balapan pendek.

Setelah ban belakang lunak untuk Sprint Race - di mana Marc Marquez meraih kemenangan ke-15 berturut-turut setelah kesalahan Alex - semua pembalap menggunakan ban belakang Medium untuk pemanasan, yang direkomendasikan Michelin untuk Grand Prix.

Fabio Quartararo dari Yamaha, runner-up di sesi Sprint, Aldeguer, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, dan Jack Miller melengkapi delapan besar pagi ini.

Marc Marquez berada di posisi kesembilan, terpaut 0,745 detik dari Bezzecchi.

Memegang keunggulan 187 poin dari rival terdekatnya, Alex, Marc membutuhkan keunggulan 185 poin setelah Grand Prix sore ini untuk membuka peluang matematis akhir pekan depan di Misano.

Franco Morbidelli dan Aldeguer sama-sama dihukum long-lap penalty untuk balapan sore ini setelah menyebabkan kecelakaan di Sprint Race, sedang Joan Mir mendapatkan penalti turun tiga posisi grid karena menghalangi Jorge Martin di Kualifikasi 1.

Maverick Vinales dari Tech3 kembali beraksi untuk kedua kalinya setelah cedera bahu di Sachsenring.

Rookie LCR, Somkiat Chantra, yang absen karena cedera ligamen lutut setelah putaran Belanda, juga akan kembali beraksi akhir pekan ini.

Pembalap tes HRC, Aleix Espargaro - yang terpaksa mengundurkan diri dari rencana penampilan di Balaton Park di LCR karena cedera punggung dalam kecelakaan sepeda - mendapatkan wild card untuk balapan kandangnya.

Espargaro memenangkan MotoGP Catalan 2023 untuk Aprilia dan meraih kemenangan Sprint musim lalu.

Aprilia juga menurunkan pebalap pengujinya Lorenzo Savadori pada RS-GP kelima akhir pekan ini.

