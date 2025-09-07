MotoGP Catalunya 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona
Hasil sesi warm-up dari MotoGP Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 dari 22.
Marco Bezzecchi bangkit dari kecelakaan Sprint Race dengan memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Catalunya 2025.
MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'38.826s
|5/6
|353k
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.348s
|5/6
|351k
|3
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.380s
|5/6
|344k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.605s
|4/6
|346k
|5
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.701s
|6/6
|354k
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.701s
|6/6
|352k
|7
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.722s
|5/6
|354k
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.732s
|5/6
|353k
|9
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.745s
|3/6
|353k
|10
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.746s
|5/6
|348k
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.775s
|4/6
|352k
|12
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.807s
|4/6
|354k
|13
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.819s
|4/6
|351k
|14
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.867s
|4/6
|352k
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.894s
|5/6
|351k
|16
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.966s
|4/6
|350k
|17
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.020s
|4/6
|350k
|18
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.024s
|6/6
|352k
|19
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.039s
|6/6
|348k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.048s
|6/6
|348k
|21
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.076s
|6/6
|346k
|22
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.425s
|5/6
|354k
|23
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.872s
|3/6
|348k
|24
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+2.149s
|4/6
|346k
* Rookie
Official Barcelona MotoGP Records:
Best lap: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
Fastest race lap: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)
Bezzecchi, lolos dari cedera lengan saat ditabrak oleh rookie Fermin Aldeguer pada Sprint Race hari Sabtu, finis dengan selisih 0,348 detik dari Alex Marquez, yang jatuh saat memimpin balapan pendek.
Setelah ban belakang lunak untuk Sprint Race - di mana Marc Marquez meraih kemenangan ke-15 berturut-turut setelah kesalahan Alex - semua pembalap menggunakan ban belakang Medium untuk pemanasan, yang direkomendasikan Michelin untuk Grand Prix.
Fabio Quartararo dari Yamaha, runner-up di sesi Sprint, Aldeguer, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, dan Jack Miller melengkapi delapan besar pagi ini.
Marc Marquez berada di posisi kesembilan, terpaut 0,745 detik dari Bezzecchi.
Memegang keunggulan 187 poin dari rival terdekatnya, Alex, Marc membutuhkan keunggulan 185 poin setelah Grand Prix sore ini untuk membuka peluang matematis akhir pekan depan di Misano.
Franco Morbidelli dan Aldeguer sama-sama dihukum long-lap penalty untuk balapan sore ini setelah menyebabkan kecelakaan di Sprint Race, sedang Joan Mir mendapatkan penalti turun tiga posisi grid karena menghalangi Jorge Martin di Kualifikasi 1.
Maverick Vinales dari Tech3 kembali beraksi untuk kedua kalinya setelah cedera bahu di Sachsenring.
Rookie LCR, Somkiat Chantra, yang absen karena cedera ligamen lutut setelah putaran Belanda, juga akan kembali beraksi akhir pekan ini.
Pembalap tes HRC, Aleix Espargaro - yang terpaksa mengundurkan diri dari rencana penampilan di Balaton Park di LCR karena cedera punggung dalam kecelakaan sepeda - mendapatkan wild card untuk balapan kandangnya.
Espargaro memenangkan MotoGP Catalan 2023 untuk Aprilia dan meraih kemenangan Sprint musim lalu.
Aprilia juga menurunkan pebalap pengujinya Lorenzo Savadori pada RS-GP kelima akhir pekan ini.