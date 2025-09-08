Max Verstappen Dirumorkan Berminat Membeli Tim MotoGP

Juara dunia F1 Max Verstappen dikabarkan tertarik membeli tim MotoGP.

Max Verstappen, Red Bull
Max Verstappen, Red Bull
© XPB Images

Juara dunia empat kali Max Verstappen menjadi figur terbaru dari F1 yang dikaitkan dengan investasi di tim MotoGP.

Hanya beberapa hari setelah mantan Team Principal F1 Guenther Steiner dikonfirmasi sebagai bos baru Tech3, kini giliran Verstappen - juara dunia F1 empat kali - yang diisukan tertarik dengan kepemilikan tim MotoGP.

Hal tersebut dikabarkan oleh SkySport.it, yang mengatakan bahwa Verstappen dan manajemennya telah menghubungi tim satelit MotoGP untuk rencana penjualan, dengan LCR dan Trackhouse jadi nama yang mencuat.

"Max Verstappen, melalui rombongan dan ayahnya, Jos, dikabarkan sedang mengetuk pintu Honda dan Aprilia untuk secara tidak langsung mengukur kesediaan tim satelit mereka masing-masing, LCR dan Trackhouse, untuk menjual 100% saham mereka."

Namun, baik pendiri LCR, Lucio Cecchinello maupun pemilik Trackhouse, Justin Marks, dikabarkan enggan menjual:

"Sepertinya impian Max tidak akan terwujud dalam waktu dekat, dan pembalap Red Bull itu harus menunggu seseorang memberinya 'lisensi' [untuk tempat] di grid."

Rumor ketertarikan Verstappen pada MotoGP menyusul spekulasi sebelumnya, yang tidak terbukti, yang mengaitkan rivalnya, Lewis Hamilton, dengan pembelian tim Gresini.

Sky memperkirakan nilai tim MotoGP saat ini sebesar €25-30 juta, meskipun harga tersebut dapat naik signifikan setelah Liberty Media mengambil alih hak komersial kejuaraan.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

