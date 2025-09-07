MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Tunda 'Match Point' Marc Marquez
Hasil balapan MotoGP Catalunya 2025 di Barcelona, putaran ke-15 dari 22.
Rentetan 15 kemenangan beruntun Marc Marquez akhirnya berakhir di tangan adiknya, Alex Marquez pada MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya.
MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|24 Laps
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+1.740s
|3
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+5.562s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+13.373s
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+14.409s
|6
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+15.055s
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+16.048s
|8
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+16.372s
|9
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+16.937s
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+18.492s
|11
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+19.489s
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+20.159s
|13
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+22.792s
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+24.351s
|15
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+24.592s
|16
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+37.393s
|17
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+43.202s
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|DNF
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|DNF
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|DNF
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|DNF
* Rookie
Kedua pembalap mendominasi Grand Prix, secara bergantian memimpin saat mereka menjauh dari pembalap di belakangnya.
Marc tepat menguntit Alex saat putaran terakhir dimulai, tetapi, setelah terjatuh saat memimpin Sprint Race, pembalap Gresini itu mempertahankan posisinya untuk meraih kemenangan kandang yang mengesankan.
Alex merayakan kemenangannya dengan berhenti di Tikungan 10, lokasi blunder hari Sabtu, dan berguling di gravel trap saat putaran cooldown!
Hasil ini menjadi kekalahan pertama Marc sejak Silverstone di bulan Mei, dan menutup peluang matematis untuk memenangkan gelar juara 2025 di Misano.
Bastianini menyalip Acosta di pertengahan balapan, saat pembalap muda Spanyol itu - mungkin karena pemilihan ban belakang Soft - mulai kehilangan kendali.
Namun, La Bestia tak mampu mengimbangi Marquez bersaudara. Itu adalah duel keluarga untuk kemenangan kandang mereka, sementara pembalap Tech3 itu mengamankan podium pertamanya di Grand Prix KTM.
Fabio Quartararo dan rookie Ai Ogura melengkapi enam besar, sementara rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, naik dari posisi ke-21 ke posisi ketujuh untuk mengakhiri akhir pekan yang menyedihkan dengan catatan yang lebih positif.
Luca Marini memimpin Honda di posisi kedelapan, sementara Miguel Oliveira (Pramac Yamaha) dan Jorge Martin (Aprilia) melengkapi sepuluh besar.
Marco Bezzecchi, yang tercepat saat pemanasan, terhimpit oleh Franco Morbidelli saat ia mencoba menyalip di Tikungan 1 dan terjatuh di awal Grand Prix.
Pebalap Italia lainnya—Fabio di Giannantonio dari VR46—jatuh saat ia mengambil tindakan mengelak untuk menghindari Bezzecchi.
Morbidelli kemudian menjalani hukuman long lap penalty akibat insiden dengan rekan setim Bezzecchi di Aprilia, Jorge Martin, di Sprint. Fermin Aldeguer juga menyelesaikan long lap karena menabrak Bezzecchi pada hari Sabtu.
Brad Binder dan Johann Zarco bergabung dengan daftar DNF, pebalap LCR Honda itu tergelincir dari posisi kelima di pertengahan balapan. Alex Rins, Lorenzo Savadori, dan kemudian Morbidelli juga akhirnya terjebak oleh grip yang rendah.
Yamaha dan Honda akan tetap berada di Barcelona untuk uji coba privat pada hari Senin, di mana Quartararo akan mencoba prototipe V4 baru dari pabrikan untuk pertama kalinya.
Pebalap penguji Augusto Fernandez kemudian akan melakoni debut balapannya sebagai wild card di Misano akhir pekan depan.