MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Tunda 'Match Point' Marc Marquez

Rentetan 15 kemenangan beruntun Marc Marquez akhirnya berakhir di tangan adiknya, Alex Marquez pada MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 24 Laps 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +1.740s 3 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +5.562s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +13.373s 5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +14.409s 6 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +15.055s 7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +16.048s 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +16.372s 9 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +16.937s 10 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +18.492s 11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +19.489s 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +20.159s 13 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +22.792s 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +24.351s 15 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +24.592s 16 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +37.393s 17 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +43.202s Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) DNF Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) DNF Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) DNF Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) DNF Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) DNF Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) DNF

* Rookie

Kedua pembalap mendominasi Grand Prix, secara bergantian memimpin saat mereka menjauh dari pembalap di belakangnya.

Marc tepat menguntit Alex saat putaran terakhir dimulai, tetapi, setelah terjatuh saat memimpin Sprint Race, pembalap Gresini itu mempertahankan posisinya untuk meraih kemenangan kandang yang mengesankan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Alex merayakan kemenangannya dengan berhenti di Tikungan 10, lokasi blunder hari Sabtu, dan berguling di gravel trap saat putaran cooldown!

Hasil ini menjadi kekalahan pertama Marc sejak Silverstone di bulan Mei, dan menutup peluang matematis untuk memenangkan gelar juara 2025 di Misano.

Bastianini menyalip Acosta di pertengahan balapan, saat pembalap muda Spanyol itu - mungkin karena pemilihan ban belakang Soft - mulai kehilangan kendali.

Namun, La Bestia tak mampu mengimbangi Marquez bersaudara. Itu adalah duel keluarga untuk kemenangan kandang mereka, sementara pembalap Tech3 itu mengamankan podium pertamanya di Grand Prix KTM.

Fabio Quartararo dan rookie Ai Ogura melengkapi enam besar, sementara rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, naik dari posisi ke-21 ke posisi ketujuh untuk mengakhiri akhir pekan yang menyedihkan dengan catatan yang lebih positif.

Article continues below ADVERTISEMENT

Luca Marini memimpin Honda di posisi kedelapan, sementara Miguel Oliveira (Pramac Yamaha) dan Jorge Martin (Aprilia) melengkapi sepuluh besar.

Marco Bezzecchi, yang tercepat saat pemanasan, terhimpit oleh Franco Morbidelli saat ia mencoba menyalip di Tikungan 1 dan terjatuh di awal Grand Prix.

Pebalap Italia lainnya—Fabio di Giannantonio dari VR46—jatuh saat ia mengambil tindakan mengelak untuk menghindari Bezzecchi.

Morbidelli kemudian menjalani hukuman long lap penalty akibat insiden dengan rekan setim Bezzecchi di Aprilia, Jorge Martin, di Sprint. Fermin Aldeguer juga menyelesaikan long lap karena menabrak Bezzecchi pada hari Sabtu.

Brad Binder dan Johann Zarco bergabung dengan daftar DNF, pebalap LCR Honda itu tergelincir dari posisi kelima di pertengahan balapan. Alex Rins, Lorenzo Savadori, dan kemudian Morbidelli juga akhirnya terjebak oleh grip yang rendah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Yamaha dan Honda akan tetap berada di Barcelona untuk uji coba privat pada hari Senin, di mana Quartararo akan mencoba prototipe V4 baru dari pabrikan untuk pertama kalinya.

Pebalap penguji Augusto Fernandez kemudian akan melakoni debut balapannya sebagai wild card di Misano akhir pekan depan.