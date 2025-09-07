MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Tunda 'Match Point' Marc Marquez

Hasil balapan MotoGP Catalunya 2025 di Barcelona, ​​putaran ke-15 dari 22.

Start, 2025 Catalan MotoGP
Start, 2025 Catalan MotoGP

Rentetan 15 kemenangan beruntun Marc Marquez akhirnya berakhir di tangan adiknya, Alex Marquez pada MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya.

MotoGP Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)24 Laps
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+1.740s
3Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+5.562s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+13.373s
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+14.409s
6Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+15.055s
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+16.048s
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+16.372s
9Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+16.937s
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+18.492s
11Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+19.489s
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+20.159s
13Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+22.792s
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+24.351s
15Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+24.592s
16Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+37.393s
17Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+43.202s
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)DNF
 Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)DNF
 Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)DNF
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)DNF
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)DNF

* Rookie

Kedua pembalap mendominasi Grand Prix, secara bergantian memimpin saat mereka menjauh dari pembalap di belakangnya.

Marc tepat menguntit Alex saat putaran terakhir dimulai, tetapi, setelah terjatuh saat memimpin Sprint Race, pembalap Gresini itu mempertahankan posisinya untuk meraih kemenangan kandang yang mengesankan.

Alex merayakan kemenangannya dengan berhenti di Tikungan 10, lokasi blunder hari Sabtu, dan berguling di gravel trap saat putaran cooldown!

Hasil ini menjadi kekalahan pertama Marc sejak Silverstone di bulan Mei, dan menutup peluang matematis untuk memenangkan gelar juara 2025 di Misano.

Bastianini menyalip Acosta di pertengahan balapan, saat pembalap muda Spanyol itu - mungkin karena pemilihan ban belakang Soft - mulai kehilangan kendali.

Namun, La Bestia tak mampu mengimbangi Marquez bersaudara. Itu adalah duel keluarga untuk kemenangan kandang mereka, sementara pembalap Tech3 itu mengamankan podium pertamanya di Grand Prix KTM.

Fabio Quartararo dan rookie Ai Ogura melengkapi enam besar, sementara rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, naik dari posisi ke-21 ke posisi ketujuh untuk mengakhiri akhir pekan yang menyedihkan dengan catatan yang lebih positif.

Luca Marini memimpin Honda di posisi kedelapan, sementara Miguel Oliveira (Pramac Yamaha) dan Jorge Martin (Aprilia) melengkapi sepuluh besar.

Marco Bezzecchi, yang tercepat saat pemanasan, terhimpit oleh Franco Morbidelli saat ia mencoba menyalip di Tikungan 1 dan terjatuh di awal Grand Prix.

Pebalap Italia lainnya—Fabio di Giannantonio dari VR46—jatuh saat ia mengambil tindakan mengelak untuk menghindari Bezzecchi.

Morbidelli kemudian menjalani hukuman long lap penalty akibat insiden dengan rekan setim Bezzecchi di Aprilia, Jorge Martin, di Sprint. Fermin Aldeguer juga menyelesaikan long lap karena menabrak Bezzecchi pada hari Sabtu.

Brad Binder dan Johann Zarco bergabung dengan daftar DNF, pebalap LCR Honda itu tergelincir dari posisi kelima di pertengahan balapan. Alex Rins, Lorenzo Savadori, dan kemudian Morbidelli juga akhirnya terjebak oleh grip yang rendah.

Yamaha dan Honda akan tetap berada di Barcelona untuk uji coba privat pada hari Senin, di mana Quartararo akan mencoba prototipe V4 baru dari pabrikan untuk pertama kalinya.

Pebalap penguji Augusto Fernandez kemudian akan melakoni debut balapannya sebagai wild card di Misano akhir pekan depan.

MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Tunda 'Match Point' Marc Marquez
