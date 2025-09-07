Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Catalunya di Sirkuit Barcelona
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah balapan Grand Prix Catalunya hari Minggu di Barcelona, putaran ke-15 dari 22.
Rentetan kemenangan Marc Marquez berakhir di tangan adiknya, Alex Marquez di Grand Prix Catalunya 2025.
Hasil ini juga berarti menutup kemungkinan matematis Marc untuk memenangkan gelar MotoGP 2025 di Misano akhir pekan depan.
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Catalunya
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|487
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|305
|(-182)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|237
|(-250)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|197
|(-290)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|183
|(-304)
|6
|^1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|161
|(-326)
|7
|˅1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|161
|(-326)
|8
|^1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|129
|(-358)
|9
|˅1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|127
|(-360)
|10
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|117
|(-370)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|95
|(-392)
|12
|^3
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|84
|(-403)
|13
|˅1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|82
|(-405)
|14
|˅1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|78
|(-409)
|15
|˅1
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-415)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|69
|(-418)
|17
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|54
|(-433)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|50
|(-437)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|45
|(-442)
|20
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|29
|(-458)
|21
|^2
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|17
|(-470)
|22
|˅1
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|16
|(-471)
|23
|˅1
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-477)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-479)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-481)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1
|(-486)
* Rookie
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.