Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Catalunya di Sirkuit Barcelona

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah balapan Grand Prix Catalunya hari Minggu di Barcelona, ​​putaran ke-15 dari 22.

Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP
Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP

Rentetan kemenangan Marc Marquez berakhir di tangan adiknya, Alex Marquez di Grand Prix Catalunya 2025.

Hasil ini juga berarti menutup kemungkinan matematis Marc untuk memenangkan gelar MotoGP 2025 di Misano akhir pekan depan.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Catalunya

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)487 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)305(-182)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)237(-250)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)197(-290)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)183(-304)
6^1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)161(-326)
7˅1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)161(-326)
8^1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)129(-358)
9˅1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*127(-360)
10=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)117(-370)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)95(-392)
12^3Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)84(-403)
13˅1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)82(-405)
14˅1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)78(-409)
15˅1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-415)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*69(-418)
17=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)54(-433)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)50(-437)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)45(-442)
20=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)29(-458)
21^2Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)17(-470)
22˅1Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)16(-471)
23˅1Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-477)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-479)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-481)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1(-486)

* Rookie
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

In this article

Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Catalunya di Sirkuit Barcelona
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Catalunya di Sirkuit Barcelona
52m ago
Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Tunda 'Match Point' Marc Marquez
1h ago
Start, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Piastri Bantah Keunggulan Poin Membuatnya Main Aman di Kualifikasi
2h ago
Oscar Piastri
MotoGP News
Quartararo Menikmati "Pertarungan Hebat" di Sprint Race Catalunya
3h ago
Fabio Quartararo, Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP Sprint
WSBK Results
WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Bukukan Rekor di Superpole Race
3h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Starting Grid untuk MotoGP Catalunya 2025 setelah Penalti
4h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona
4h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Dorongan untuk Tetap di Alpine? Briatore Beri Pujian untuk Colapinto
8h ago
Franco Colapinto
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Dia Nyaris Terjatuh seperti Alex Marquez
18h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Catalan MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Catalunya 2025: Holgado Pole, Unggulan Gelar Tercecer
18h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Catalan GP, Pole Position