Bastianini Podium, Bos Tech3 Sebut Guenther Steiner 'Beruntung'

Enea Bastianini naik podium di GP Catalunya pada akhir pekan ketika pengambilalihan Tech3 oleh Guenther Steiner dikonfirmasi.

Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Catalan MotoGP
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Catalan MotoGP
© Gold and Goose

Pada hari Jumat di Barcelona, Tech3 mengumumkan bahwa konsorsium yang dipimpin oleh mantan Team Principal Haas F1 Guenther Steiner akan mengakuisisi tim.

Steiner berada di Montmelo untuk sisa akhir pekan Catalunya, dan melihat pembalapnya Enea Bastianini meraih podium pertamanya di KTM pada hari Minggu.

Mulai dari posisi kesembilan di grid, Bastianini dengan cepat naik ke grup terdepan dan menyalip Pedro Acosta di Tikungan 1 pada putaran ke-11 dari 24 untuk naik ke posisi ketiga.

Ia mencoba menyamai pembalap Ducati terdepan, Alex Marquez dan Marc Marquez, yang akhirnya menang, tetapi akhirnya tertinggal 5,562 detik di garis finis.

Meski demikian, posisi ketiga menandai podium Grand Prix pertamanya sebagai pebalap KTM dan yang kedua musim ini, setelah podium Sprint di Brno.

Berbicara setelah balapan, Poncharal mengatakan Tech3 kini dapat "mengandalkan" pembalap Italia itu untuk meraih hasil yang kuat dengan KTM di sisa musim ini.

"Ini adalah puncaknya," ujarnya di parc ferme segera setelah Grand Prix. "Dan saya pikir Guenther sangat beruntung! Dia baru saja datang, langsung naik podium.

"Tidak, sejujurnya, akhir pekan ini sangat hebat dengan semua pengumuman dan segalanya.

"Enea sedang bersemangat. Dia sangat marah dengan apa yang terjadi di Hungaria dan dia ingin membalas dendam.

"Dan saya pikir hari ini dia menunjukkan bahwa dia telah menguasai RC16 dengan cukup baik. Dan sekarang kami bisa mengandalkannya untuk sisa musim ini. Sangat senang. Red Bull memberi kami semangat hari ini."

Bastianini tampil impresif di Hungaria terakhir kali, tetapi dua kecelakaan membuatnya gagal meraih hasil yang diharapkan.

Pedro Acosta finis kelima untuk melengkapi posisi lima besar ganda bagi KTM di Grand Prix Catalunya, saat perjudian ban Softnya tidak membuahkan hasil.

Brad Binder mengalami kecelakaan, sementara Maverick Vinales yang cedera berjuang dari belakang grid untuk meraih poin di posisi ke-13.

Dengan Aprilia yang menjalani akhir pekan yang berat di Catalan, KTM kini hanya tertinggal dua poin dalam perebutan posisi kedua klasemen konstruktor.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

