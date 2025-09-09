Morbidelli Dihukum Penalti di Misano setelah Melanggar Intruksi Marshal

Franco Morbidelli dijatuhi penalti saat latihan MotoGP Misano setelah insiden marshal GP Catalunya.

Franco Morbidelli akan menjalani penalti di Free Practice 1 pada akhir pekan Grand Prix San Marino karena "perilaku tidak bertanggung jawab" di MotoGP Catalunya hari Minggu.

Pembalap Italia itu memulai balapan dengan long-lap penalty akibat insiden dengan Jorge Martin di Sprint Race.

Kontak lanjutan di awal Grand Prix dengan sesama anggota Akademi VR46, Marco Bezzecchi, kemudian membuat Bezzecchi terjatuh.

Rekan setim Morbidelli, Fabio di Giannantonio, juga terjatuh saat menghindari Bezzecchi.

Insiden itu dinilai sebagai Race Incident, tetapi Morbidelli kemudian terjatuh dan kini telah dijatuhi penalti pasca-balapan karena "tidak mematuhi instruksi langsung" dari marshal setelah kecelakaan tersebut.

Catatan balapan resmi menyatakan bahwa Morbidelli kembali mengikuti balapan pada pukul 14:41'07, kemudian masuk pit dan keluar pada pukul 14:41'45.

Pernyataan dari Steward FIM MotoGP berbunyi:

"Pada tanggal 7 September 2025 pukul 14:37:22 saat balapan Monster Energy Grand Prix Catalonia, setelah kecelakaan di Tikungan 10, Anda dinyatakan telah berperilaku tidak bertanggung jawab, tidak mematuhi instruksi langsung dari marshal, sehingga berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain."

"Ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP, mengganggu sesi, dan dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab."

Sanksi Morbidelli adalah larangan turun ke trek selama 10 menit pertama Free Practice 1 pada Jumat pagi, ditambah denda sebesar €2000.

