Akhirnya Dikalahkan, Marc Marquez "Bukan Waktu untuk Kerahkan Semuanya"

Setelah memenangi Sprint Race pada hari Sabtu, Marc Marquez hanya perlu menjaga poinnya untuk tidak kehilangan dua poin atau lebih dari Alex Marquez untuk membuka kesempatan matematis di Misano akhir pekan depan.

Namun, meski memberikan tekanan besar kepada pebalap Gresini di depannya, Marc tak mampu berbuat banyak untuk menyalip Alex memberinya kekalahan pertama sejak Mei di Grand Prix Catalunya.

Dan dengan ini, pembalap Lenovo Ducati itu juga harus menunggu paling cepat hingga Grand Prix Jepang untuk match point pertamanya.

Marquez mengatakan ia bisa saja berusaha lebih keras pada hari Minggu di Barcelona untuk melanjutkan rentetan tujuh kemenangan Grand Prix-nya, tetapi merasa hal itu tidak perlu mengingat keunggulan 182 poin di klasemen.

"Maksud saya, masih ada tujuh balapan lagi," ujarnya.

"Pada akhirnya, target saya adalah mempertahankan mentalitas yang sama. Jangan berlebihan, cobalah kendalikan batas kemampuan, cobalah kendalikan motor, cobalah kendalikan semua poin.

"Hari ini memang benar mungkin saya bisa mengerahkan semuanya, tapi belum waktunya untuk melakukannya.

"Saatnya untuk terus melaju, menjaga konsentrasi yang sama. Saya senang karena saya mengatakan pada hari Kamis bahwa akan ada hari di mana saya harus menerima bahwa seseorang lebih cepat dari saya.

"Dan adik saya lebih cepat dari saya akhir pekan ini. Saat Anda mengendarai motor, Anda mencoba segalanya.

"Pada putaran ketiga atau keempat saya menyalipnya di lintasan lurus, tapi saya langsung tancap gas karena targetnya adalah mencoba memperlebar jarak dengan pembalap ketiga dan saya tahu ritmenya lebih baik, dia lebih cepat, dan saya memanfaatkan slipstream-nya untuk memperlebar jarak dengan pembalap lain."

Ducati peringatkan Marquez soal kekalahan Barcelona

Marquez juga mencatat setelah balapan bahwa bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan kepadanya bahwa hari Minggu bisa menjadi hari di mana ia akhirnya harus puas dengan posisi kedua.

"Saya sudah memberi tahu Anda sejak liburan musim panas bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang lebih cepat dari saya dan saya harus menerimanya," tambahnya.

"Jadi, kalimat itu, saya terus ucapkan dalam hati dan hari ini Davide Tardozzi mengatakan kepada saya, dia berkata kepada saya mungkin hari ini adalah harinya. Mungkin. Anda akan mencoba. Anda perlu mencoba.

"Tapi hari ini di atas kertas... saya mencoba, Anda lihat di Tikungan 10 saya masuk dan kemudian saya teringat kilas balik dari [Alex] kemarin.

"Saya selalu berusaha, dan terkadang kita mencoba, tetapi tidak berhasil. Hari ini dengan Alex, tahun lalu dengan Pecco [Bagnaia] di sini, dan kemarin saya berkata kepada wartawan Spanyol bahwa saya memprediksi balapan seperti ini: Saya bilang saya akan mengikuti Alex dan mungkin pada akhirnya saya akan mencoba, tetapi dia akan lebih cepat dari saya.

"Dan balapannya persis sama seperti tahun lalu di sini dengan Pecco, mengikutinya sepanjang balapan dan di lap-lap terakhir mereka sedikit lebih cepat.

"Tetapi bagi saya, hal terpenting dalam sebuah kejuaraan adalah di sirkuit di mana saya kesulitan, saya hampir mendekati pembalap tercepat."