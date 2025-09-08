Kesalahan Sprint Race Bantu Alex Marquez Menangi MotoGP Catalunya

Alex Marquez bangkit dari kecelakaan Sprint yang "menyakitkan" untuk meraih kemenangan MotoGP Catalunya atas sang kakak, Marc, mengakhiri 15 kemenangan beruntun pembalap pabrikan Ducati tersebut.

Kemenangan ini adalah yang kedua untuk Alex di kelas premier, setelah Jerez, dan podium Grand Prix pertamanya sejak Sachsenring sebelum jeda musim panas.

Pembalap Gresini itu mengakui kesalahan hari Sabtu, yang muncul dari rasa percaya diri berlebihan saat memimpin, yang mempertajam fokusnya di Grand Prix.

“Kesalahan itu masih menyakitkan, tetapi itu cara terbaik untuk melupakannya sejenak,” kata Alex. “Selain itu, kesalahan itu membantu saya menang hari ini karena saya mengerem sangat terlambat di tikungan itu ketika saya melakukan kesalahan itu.”

Catalan MotoGP lap times: Alex Marquez, Marc Marquez, Enea Bastianini

“Tidak bisa santai dengan Marc di belakang”

Alex kehilangan kesempatan merebut holeshot dari Marc di Tikungan 1 tetapi berhasil bangkit beberapa lap kemudian. Meskipun menjadi yang tercepat dalam hal kecepatan balapan dalam latihan, ia tidak dapat melepaskan diri dari Ducati pabrikan hingga tahap akhir.

"Tidak mudah memiliki Marc di belakang Anda selama 24 putaran," kata Alex. "Sering kali saya bilang ke rekan-rekan, 'jangan tulis nama [di papan pit], lupakan saja'.

"Ini sangat sulit karena dia pembalap yang kita tahu akan berada di batasnya, menutup bagian depan, belakang, tetapi dia akan selalu berusaha. Jadi kita tidak pernah santai ketika ada Marc di belakang.

"Saya hanya berusaha mengatur ban, mengatur segalanya. Saya melakukan balapan yang sempurna, tanpa kesalahan. Saya sangat senang karenanya dan itu adalah cara terbaik untuk kembali ke level kami."

Alex Marquez, Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP

Selebrasi 'balas dendam' Alex Marquez

Alex merayakan kemenangan itu dengan berhenti di Tikungan 10 - di mana ia terjatuh saat Sprint Race - berguling di gravel dan mengacungkan dua jari tengah ke arah tikungan.

“Selebrasi paling spesial adalah di Tikungan 12, di depan para penggemar,” ujarnya sambil tersenyum.

“Tapi di Tikungan 10, saya bilang, saya benci tikungan itu hari ini dan saya harus balas dendam! Jadi saya berguling, dan mengacungkan dua jari tengah. Seperti, kamu di sini, tapi hari ini saya menang!”

Kemenangan Alex sedikit memangkas keunggulan Marc menjadi 182 poin, memastikan perebutan gelar juara MotoGP resmi berlanjut setelah Misano akhir pekan depan.

Yang lebih penting, kemenangan ini memperpanjang keunggulan Alex atas Francesco Bagnaia dalam perebutan posisi kedua menjadi 68 poin.

