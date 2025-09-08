Bagnaia Waspadai "Harapan Palsu" dari Comeback MotoGP Catalunya

Francesco Bagnaia dari Ducati berusaha menghindari "memberi harapan palsu pada diri sendiri" setelah Grand Prix Catalunya yang kuat, di mana ia pulih dari posisi ke-21 di grid untuk finis ketujuh.

Juara dunia dua kali ini datang ke Barcelona dengan harapan perubahan set-up radikal di Balaton Park akan memungkinkannya bertarung di depan akhir pekan ini.

Namun, set-up tersebut tidak berhasil di Catalunya, dengan Pecco berada di posisi start ke-21 - kualifikasi terburuknya sejak Portimao 2022 - dan tertinggal satu detik per lap dari rekan setimnya Marc Marquez dalam Sprint Race.

Bagnaia tampil impresif di Grand Prix dengan naik dari P21 ke posisi ke-12 pada lap pembuka dan finis ketujuh, sebuah perubahan dramatis pada akhir pekannya di Montmelo.

Namun, ia menolak untuk menganggap langkah maju ini sebagai sesuatu yang berarti hingga ia memulai putaran Misano akhir pekan depan.

"Saya tidak ingin memberi diri saya harapan palsu lagi," ujarnya kepada Sky Italy. "Pada akhirnya, saya sangat yakin akan tiba di sini setelah Balaton dan merasa seperti di rumah sendiri, tetapi ternyata itu adalah salah satu akhir pekan tersulit yang pernah ada.

"Bukan hanya tahun ini, tetapi juga sepanjang karier saya bersama tim pabrikan Ducati.

"Saya datang ke Misano dengan hati-hati, berusaha mengurangi tekanan karena kami tahu betapa uniknya trek ini.

"Gripnya sangat kuat, tetapi Anda harus dalam kondisi prima, jadi saya tidak ingin memberi diri saya atau siapa pun harapan palsu. Kami akan pergi ke sana dengan hati-hati dan berusaha melakukan yang terbaik."

Bagnaia mengatakan peningkatan performa hari Minggu di Barcelona - di mana ia menang dua kali tahun lalu - berkat pergantian swingarm serta grip yang lebih baik dengan tangki bahan bakar penuh.

“Soal feeling, saya merasa sedikit lebih baik hari ini,” tambahnya. “Akhirnya, saya berhasil mendapatkan grip yang sedikit lebih baik pagi ini berkat lengan ayun, tetapi juga berkat tangki bahan bakar yang besar.

“Grip ekstra yang sedikit itu memberi saya kepercayaan diri untuk memasuki tikungan lebih cepat tanpa pergerakan konstan yang mengganggu saya sepanjang akhir pekan.

“Saya merasa lebih baik pagi ini. Dalam balapan, saya memulai dengan sangat kuat dan berhasil menyalip, yang tidak pernah mudah tahun ini, jadi itu positif.

“Sayangnya, untuk kembali mendahului [Fabio] Quartararo, saya memacu terlalu keras dan tidak mampu mengendalikan ban belakang; dia lebih baik dalam mengendalikannya, dan di lap-lap terakhir saya lebih kesulitan.

Namun, memulai dari posisi ke-21, mungkin ada ribuan hal yang belum diketahui.

"Finis di atas posisi ketujuh hari ini mungkin saja karena targetnya bisa saja posisi kelima. Tapi Anda tidak boleh berharap terlalu banyak mulai dari sana."