Bagnaia Waspadai "Harapan Palsu" dari Comeback MotoGP Catalunya

Francesco Bagnaia naik dari posisi ke-21 ke posisi ketujuh di MotoGP Catalunya.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia dari Ducati berusaha menghindari "memberi  harapan palsu pada diri sendiri" setelah Grand Prix Catalunya yang kuat, di mana ia pulih dari posisi ke-21 di grid untuk finis ketujuh.

Juara dunia dua kali ini datang ke Barcelona dengan harapan perubahan set-up radikal di Balaton Park akan memungkinkannya bertarung di depan akhir pekan ini.

Namun, set-up tersebut tidak berhasil di Catalunya, dengan Pecco berada di posisi start ke-21 - kualifikasi terburuknya sejak Portimao 2022 - dan tertinggal satu detik per lap dari rekan setimnya Marc Marquez dalam Sprint Race.

Bagnaia tampil impresif di Grand Prix dengan naik dari P21 ke posisi ke-12 pada lap pembuka dan finis ketujuh, sebuah perubahan dramatis pada akhir pekannya di Montmelo.

Namun, ia menolak untuk menganggap langkah maju ini sebagai sesuatu yang berarti hingga ia memulai putaran Misano akhir pekan depan.

"Saya tidak ingin memberi diri saya harapan palsu lagi," ujarnya kepada Sky Italy. "Pada akhirnya, saya sangat yakin akan tiba di sini setelah Balaton dan merasa seperti di rumah sendiri, tetapi ternyata itu adalah salah satu akhir pekan tersulit yang pernah ada.

"Bukan hanya tahun ini, tetapi juga sepanjang karier saya bersama tim pabrikan Ducati.

"Saya datang ke Misano dengan hati-hati, berusaha mengurangi tekanan karena kami tahu betapa uniknya trek ini.

"Gripnya sangat kuat, tetapi Anda harus dalam kondisi prima, jadi saya tidak ingin memberi diri saya atau siapa pun harapan palsu. Kami akan pergi ke sana dengan hati-hati dan berusaha melakukan yang terbaik."

Bagnaia mengatakan peningkatan performa hari Minggu di Barcelona - di mana ia menang dua kali tahun lalu - berkat pergantian swingarm serta grip yang lebih baik dengan tangki bahan bakar penuh.

“Soal feeling, saya merasa sedikit lebih baik hari ini,” tambahnya. “Akhirnya, saya berhasil mendapatkan grip yang sedikit lebih baik pagi ini berkat lengan ayun, tetapi juga berkat tangki bahan bakar yang besar.

“Grip ekstra yang sedikit itu memberi saya kepercayaan diri untuk memasuki tikungan lebih cepat tanpa pergerakan konstan yang mengganggu saya sepanjang akhir pekan.

“Saya merasa lebih baik pagi ini. Dalam balapan, saya memulai dengan sangat kuat dan berhasil menyalip, yang tidak pernah mudah tahun ini, jadi itu positif.

“Sayangnya, untuk kembali mendahului [Fabio] Quartararo, saya memacu terlalu keras dan tidak mampu mengendalikan ban belakang; dia lebih baik dalam mengendalikannya, dan di lap-lap terakhir saya lebih kesulitan.

Namun, memulai dari posisi ke-21, mungkin ada ribuan hal yang belum diketahui.

"Finis di atas posisi ketujuh hari ini mungkin saja karena targetnya bisa saja posisi kelima. Tapi Anda tidak boleh berharap terlalu banyak mulai dari sana."

Bagnaia Waspadai
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Perjudian Ban Soft Membuat Acosta "Menderita" di GP Catalunya
16m ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Hamilton Telah Kembali? Penilaian Positif Ferrari setelah Monza
29m ago
Lewis Hamilton
F1 News
Verstappen Menilai Kontroversi Team-Order McLaren di Monza
49m ago
Top three in Monza
MotoGP News
Bagnaia Waspadai "Harapan Palsu" dari Comeback MotoGP Catalunya
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Duo McLaren Tanggapi Kontroversi Team-Order di Monza
2h ago
Oscar Piastri saw his championship lead cut

More News

MotoGP News
Kesalahan Sprint Race Bantu Alex Marquez Menangi MotoGP Catalunya
4h ago
Alex Marquez, Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Leclerc Akui Kecepatan Ferrari "Lebih Buruk dari Perkiraan" di Monza
5h ago
Charles Leclerc ahead of George Russell
MotoGP News
Akhirnya Dikalahkan, Marc Marquez "Bukan Waktu untuk Kerahkan Semuanya"
5h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Bastianini Podium, Bos Tech3 Sebut Guenther Steiner 'Beruntung'
6h ago
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Max Verstappen Dirumorkan Berminat Membeli Tim MotoGP
6h ago
Max Verstappen, Red Bull