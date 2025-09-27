Martin Menderita "Fraktur Bergeser", Mundur dari GP Jepang

Mimpi buruk Jorge Martin di musim 2025 kembali terhambat cedera setelah sang juara bertahan didiagnosis mengalami fraktur dislokasi tulang selangka pada Sprint Race MotoGP Jepang.

Start dari posisi ke-17, Martin melakukan manuver agresif ke sisi dalam saat mengerem di Tikungan 1, tetapi kehilangan kendali dan terjatuh dari RS-GP-nya saat ia mendekati para pembalap di depannya.

Tubuh bagian atas Martin kemudian menghantam sisi samping rekan setimnya, Marco Bezzecchi, membuat kedua pembalap Aprilia tersebut tersingkir dari balapan.

Keduanya membutuhkan bantuan dari marshal sebelum akhirnya keluar, tetapi Martin terlihat memegangi bahunya.

Martin, Bezzecchi Turn 1 crash, 2025 Japanese MotoGP Sprint

"Jorge Martin telah menjalani pemeriksaan medis di pusat medis sirkuit," demikian konfirmasi Aprilia. "Hasil rontgen menunjukkan adanya fraktur dislokasi pada tulang selangka kanan.

"Pembalap akan dipindahkan dengan helikopter ke Rumah Sakit Universitas Kedokteran Dokkyo untuk menjalani CT scan guna mendapatkan penilaian terbaik atas kondisinya."

Setelahnya, Martin dikonfirmasi mundur dari Grand Prix Jepang hari Minggu.

Itu adalah episode terbaru menyusul cedera sebelumnya saat tes Sepang, cedera dari kecelakaan latihan usai pra-musim, dan kemudian cedera dari kecelakaan GP Qatar, yang membuatnya absen sampai pengujung paruh pertama.

Pembalap Spanyol itu tiba di Jepang dengan optimisme 'pramusimnya' telah berakhir, setelah menyelesaikan lima putaran berturut-turut ditambah tes Misano, dan ingin memperbaiki hasil terbaik RS-GP di posisi keempat.

Cedera ini tampaknya akan membuat Martin absen dari putaran Indonesia akhir pekan depan, tetapi, dengan asumsi tidak ada komplikasi setelah pemasangan plat nomor, ia berpotensi fit untuk balapan di Phillip Island bulan depan.

Namun, Martin dan Aprilia mungkin merasa balapan flyaway yang tersisa, Phillip Island dan Sepang, tidak sepadan dengan risikonya, hanya menyisakan Portimao dan Valencia.

Bagaimanapun, Martin kemungkinan besar akan menerima penalti setelah kembali, jika Pengawas FIM memutuskan tindakannya tidak bertanggung jawab. Dengan Martin di rumah sakit, sidang telah "ditunda hingga pebalapnya siap."

Aprilia telah mengonfirmasi bahwa Martin akan menjalani operasi di Spanyol pada hari Senin.

"Besok pagi Jorge Martin akan terbang kembali ke Spanyol," kata tim. "Pada hari Senin, di Rumah Sakit Universitari Dexeus di Barcelona, ​​ia akan menjalani operasi untuk reduksi dan fiksasi fraktur tulang selangka kanan. Operasi akan dilakukan oleh Dr. Xavier Mir dan tim medisnya."

"Tidak ada konsekuensi serius" untuk Bezzecchi

Sementara itu, Bezzecchi menjalani pemeriksaan medis pada kaki kanannya: "Marco Bezzecchi mengalami memar di kaki kanannya, tetapi tidak ada konsekuensi serius."

Pebalap Italia tersebut, pemenang Misano Sprint baru-baru ini dan berada di posisi kedua setelah Marc Marquez di Grand Prix, kini tertinggal 20 poin dari pemenang hari Sabtu, Bagnaia, dalam perebutan posisi ketiga klasemen kejuaraan dunia.

Alex Rins, Johann Zarco, dan Jack Miller juga terlibat dalam insiden di Tikungan 1, tetapi berhasil melanjutkan balapan.