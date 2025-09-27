Bagnaia Prediksi "Musim yang Jauh Berbeda" Jika Solusi Motegi Datang Lebih Awal

Francesco Bagnaia yakin ia akan menghadapi "musim yang sama sekali berbeda" jika menemukan solusi di Grand Prix Jepang-nya lebih awal.

Bagnaia telah bergulat sepanjang musim untuk menemukan kembali performa terbaiknya dengan GP25, di mana pembalap Italia itu secara konstan kesulitan dengan feeling ban depan.

Namun, sebuah tes di Misano setelah Grand Prix San Marino, di mana Bagnaia diperkirakan kembali menggunakan garpu, lengan ayun, dan perangkat ride-height spek 2024, tampaknya telah membuka potensinya.

Bagnaia tampil kuat sejak hari Jumat di Motegi, dengan pembalap Ducati itu meraih pole pertamanya sejak Brno dan mengubahnya jadi kemenangan Sprint Race pertamanya musim ini dengan selisih hampir dua detik dari Marc Marquez.

Kesulitan di Sprint Race sepanjang musim ini, dengan podium terakhirnya diraih pada bulan Juni sebelum hari ini, peningkatan performa ini sangat menjanjikan.

“Sangat disayangkan kami tidak sampai di sana lebih awal karena itu akan menjadi kejuaraan yang sama sekali berbeda bagi saya,” ujarnya kepada Sky Italy.

“Hanya ada 11 balapan tersisa [menggabungkan Grand Prix dan Sprint]. Tapi kami harus melihat ke depan; itulah yang terpenting.

“Kami tahu apa yang telah kami sentuh, jadi memahami apa yang sedang terjadi sangatlah penting.

“Hasil ini fantastis untuk suasana hati saya, bukan karena saya berhenti mempercayainya, karena saya selalu mengatakan bahwa saat saya berada di posisi untuk memacu, saya akan unggul.

“Akhir pekan ini adalah pertama kalinya saya benar-benar merasa kompetitif. Balapannya jelas sangat ketat.

“Harus diakui bahwa Marc sedikit terhambat di awal, kalau tidak, pasti akan sulit. Tapi saya sangat senang.”

Bagnaia memprediksi Motegi akan menjadi "mimpi buruk" jika ia tidak menemukan solusi untuk masalah front-end-nya di Ducati.

Namun, ia tetap merahasiakan perubahan apa saja yang telah dilakukan pada motornya, dan mengatakan kepada media: "Kami tidak kembali ke GP24, tetapi kami telah mengganti komponen yang tidak berfungsi di situasi lain, tetapi di sini dan di Misano, komponen tersebut berhasil.

"Suku cadang itu juga dimiliki Marc."

Kenapa perbaikan Bagnaia sangat terlambat?

Bagnaia juga yakin ia dan Ducati bisa menemukan solusi ini lebih awal, tetapi ia mencatat bahwa tes pasca-balapan sebelumnya sebelum Misano dilakukan di trek di mana ia meraih hasil yang kuat.

"Mungkin, ya, tetapi pada akhirnya, momen-momen tersulitlah yang paling menonjol," ujarnya. "Saya harus mengatakan bahwa tes yang kami lakukan tahun ini adalah setelah Jerez dan Aragon.

"Setelah Jerez, saya finis ketiga dalam balapan dan tampil kuat - sama seperti di Aragon, di mana saya hanya terpaut dua detik dari kemenangan. Jadi, kami lebih fokus pada detail lainnya.

"Sekarang kami fokus untuk menemukan path lain, berbeda dari yang kami pikirkan sebelumnya, dan itu berhasil karena saya kembali membalap seperti biasanya."