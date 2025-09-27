Marc Marquez Mulai Merasakan Beban Gelar di Sprint Race Motegi

Marc Marquez mengaku merasakan tekanan gelar MotoGP saat ia finis kedua di Sprint Race Jepang.

Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP
Marc Marquez mengaku merasakan beban gelar juara dunia kesembilan yang semakin dekat di Sprint Race MotoGP Jepang hari Sabtu, di mana ia bertarung keras untuk finis kedua di belakang rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia.

Marquez, yang berpeluang meraih gelar pertamanya sejak 2019 akhir pekan ini, memulai hari dengan kecelakaan saat latihan sebelum mengamankan start baris depan di kualifikasi.

Namun, meskipun memulai lima posisi di depan sang kakak, Alex, satu-satunya pesaingnya yang tersisa dalam perebutan gelar, ketegangan kembali terasa di Sprint.

"Saya merasakan beban ekstra. Saya tidak berkendara dengan mulus dan nyaman akhir pekan ini," ujar Marquez kepada MotoGP.com.

"Putaran pertama Sprint itu, saya merasakan beban itu lagi di pundak saya. Saya lebih kaku dari biasanya. Jadi, mari kita lihat apakah besok kami bisa memulai dengan lebih baik."

Marc Marquez, Joan Mir, 2025 Japanese MotoGP Sprint
Marquez tertinggal di belakang Pedro Acosta dari KTM dan Joan Mir dari Honda di lap pembuka, kemudian berulang kali melebar.

Tapi, setelah performa ban menurun di paruh kedua dari 12 lap, ia menjadi yang tercepat di trek.

Pebalap #93 itu memanfaatkan perbedaan grip yang semakin besar untuk menyalip Mir dengan teknik block pass ala motocross, lalu menyalip Acosta untuk merebut posisi kedua.

“Hal tersulit dari balapan Sprint adalah menyalip Joan Mir dan Pedro!” kata Marquez. “Mereka mengerem sangat terlambat, sangat keras. 

"Dengan Joan, setiap kali ia merasakan sesuatu [di samping], ia selalu melepas rem. Tapi kali ini, saya bilang, saya akan melepas sedikit lebih banyak!”

Podium lap times, 2025 Japanese MotoGP Sprint
Marquez finis 1,8 detik di belakang Bagnaia, yang meraih kemenangan Sprint pertamanya di tahun 2025, mengakhiri paceklik podium sepuluh balapan.

“Di Misano saja, dia sudah cepat,” ujar Marquez. “Dari FP1 di sini, dia membalap dengan sangat baik. Lebih baik jika rekan setim Anda lebih cepat karena saya bisa membandingkan, beradaptasi, dan bahkan berbagi komentar.”

Dengan Alex Marquez di posisi kesepuluh, Marc mampu kehilangan enam poin dari sang kakak pada hari Minggu dan tetap memastikan gelar juara dengan lima putaran tersisa.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

