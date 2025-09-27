Alex Marquez Terhambat Jumat yang Sulit di Sprint Race Motegi

Alex Marquez dari Gresini Ducati mengaku kesulitan untuk finis di posisi ke-10 dalam Sprint Race MotoGP Jepang hari Sabtu karena "kami terhambat" akibat masalah yang dialaminya pada hari Jumat.

Di akhir pekan di mana hanya dia yang bisa menghalangi Marc Marquez meraih gelar juara 2025 di Motegi, upaya Alex Marquez pun goyah.

Alex kesulitan sepanjang hari Jumat dengan kurangnya kepercayaan diri di bagian depan dengan GP24-nya, alhasil ia harus memulai dari Q1 dan mengunci posisi kedelapan di grid.

Ia hanya mendapat sedikit kemajuan dalam Sprint Race 12 putaran tersebut, dengan masalah pada ride-height menghambatnya pada putaran pembuka.

Alex Marquez masih unggul satu poin, ketika ia hampir terjatuh di tahap akhir, menyerahkan posisi kepada Ai Ogura.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Yang pasti, kami membuat langkah maju hari ini,” ujarnya. “Tapi kami tertinggal dibandingkan yang lain. Kami tidak kalah di hari Jumat, tapi hampir kalah.

“Jadi, kami tertinggal dalam hal pekerjaan, untuk melakukan sesuatu, untuk merasakannya.

“Saya pikir kami melakukan langkah yang sangat baik hari ini, tetapi masih belum cukup. Dan setelahnya saya melakukan Q1 yang sangat baik, Q2 yang lumayan, tetapi memulai dari P8 selalu sulit.

“Saya mengalami masalah kecil di mana saya tidak melepaskan perangkat depan hingga Tikungan 5 dan saya kehilangan beberapa posisi di sana juga saat start.

“Dan setelahnya, di barisan [Fabio] Quartararo, [Luca] Marini, dan [Raul] Fernandez, ban depan cukup bermasalah.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya melakukan penyelamatan di Tikungan 9. Begitulah adanya. Kami perlu membuat langkah lebih jauh. Kita terlambat dalam banyak hal, tapi esok harus melangkah maju.”

Jarak antara Alex dengan kakaknya - Marc - kini 191 poin, dengan #73 perlu mengungguli #93 setidaknya dengan tujuh poin di Grand Prix untuk menunda penobatan gelarnya.

Marc Marquez akan memulai balapan Grand Prix Jepang 24 putaran di posisi ketiga pada hari Minggu setelah finis di posisi kedua dalam sprint di belakang rekan setimnya di Ducati, Pecco Bagnaia.