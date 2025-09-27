Alex Marquez Terhambat Jumat yang Sulit di Sprint Race Motegi

Alex Marquez mengatakan masalah pada hari Jumat menghambatnya pada Sprint Race di Motegi.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Japanese MotoGP
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Japanese MotoGP
© Gold and Goose

Alex Marquez dari Gresini Ducati mengaku kesulitan untuk finis di posisi ke-10 dalam Sprint Race MotoGP Jepang hari Sabtu karena "kami terhambat" akibat masalah yang dialaminya pada hari Jumat.

Di akhir pekan di mana hanya dia yang bisa menghalangi Marc Marquez meraih gelar juara 2025 di Motegi, upaya Alex Marquez pun goyah.

Alex kesulitan sepanjang hari Jumat dengan kurangnya kepercayaan diri di bagian depan dengan GP24-nya, alhasil ia harus memulai dari Q1 dan mengunci posisi kedelapan di grid.

Ia hanya mendapat sedikit kemajuan dalam Sprint Race 12 putaran tersebut, dengan masalah pada ride-height menghambatnya pada putaran pembuka.

Alex Marquez masih unggul satu poin, ketika ia hampir terjatuh di tahap akhir, menyerahkan posisi kepada Ai Ogura.

“Yang pasti, kami membuat langkah maju hari ini,” ujarnya. “Tapi kami tertinggal dibandingkan yang lain. Kami tidak kalah di hari Jumat, tapi hampir kalah.

“Jadi, kami tertinggal dalam hal pekerjaan, untuk melakukan sesuatu, untuk merasakannya.

“Saya pikir kami melakukan langkah yang sangat baik hari ini, tetapi masih belum cukup. Dan setelahnya saya melakukan Q1 yang sangat baik, Q2 yang lumayan, tetapi memulai dari P8 selalu sulit.

“Saya mengalami masalah kecil di mana saya tidak melepaskan perangkat depan hingga Tikungan 5 dan saya kehilangan beberapa posisi di sana juga saat start.

“Dan setelahnya, di barisan [Fabio] Quartararo, [Luca] Marini, dan [Raul] Fernandez, ban depan cukup bermasalah.

“Saya melakukan penyelamatan di Tikungan 9. Begitulah adanya. Kami perlu membuat langkah lebih jauh. Kita terlambat dalam banyak hal, tapi esok harus melangkah maju.”

Jarak antara Alex dengan  kakaknya - Marc - kini 191 poin,  dengan  #73 perlu mengungguli #93 setidaknya dengan tujuh poin di Grand Prix untuk menunda penobatan gelarnya.

Marc Marquez akan memulai balapan Grand Prix Jepang 24 putaran di posisi ketiga pada hari Minggu setelah finis di posisi kedua dalam sprint di belakang rekan setimnya di Ducati, Pecco Bagnaia.

Alex Marquez Terhambat Jumat yang Sulit di Sprint Race Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Razgatlioglu: Kemenangan Aragon Sulit, Bulega Sangat Kuat
1m ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Mencoba Segalanya untuk Mengalahkan Razgatlioglu di Race 1
10m ago
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Alonso Labeli Mobil McLaren di Musim F1 2007 'Anti-Fernando'
18m ago
Lewis Hamilton and Fernando Alonso
F1 News
Verstappen Menang pada Debut GT3 di Nurburgring dengan Ferrari
25m ago
Max Verstappen, Nurburgring Ferrari 296 GT3
MotoGP News
Bos Aprilia Sesali Kesalahan Penilaian Martin di Insiden Sprint Race Jepang
38m ago
Aprilia duo collide in Japanese MotoGP sprint

More News

MotoGP News
Joan Mir Ingin Balas Block Pass Marc Marquez di Grand Prix Jepang
48m ago
Marc Marquez, Joan Mir, 2025 Japanese MotoGP Sprint
MotoGP News
Alex Marquez Terhambat Jumat yang Sulit di Sprint Race Motegi
1h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Mulai Merasakan Beban Gelar di Sprint Race Motegi
1h ago
Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Prediksi "Musim yang Jauh Berbeda" Jika Solusi Motegi Datang Lebih Awal
2h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Martin Menderita "Fraktur Bergeser", Mundur dari GP Jepang
2h ago
Jorge Martin, Turn 1 crash, 2025 Japanese MotoGP Sprint