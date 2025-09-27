Joan Mir Ingin Balas Block Pass Marc Marquez di Grand Prix Jepang

Joan Mir bertarung melawan mantan rekan setimnya Marc Marquez saat menikmati hari terbaiknya sebagai pembalap Honda MotoGP.

Sabtu di Grand Prix Jepang bisa dibilang merupakan hari terbaik Joan Mir dengan honda, di mana ia mengamankan start di posisi kedua - di antara kedua Ducati pabrikan - di kualifikasi.

Mir tidak bisa mengimbangi pemenang Sprint Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta dari KTM, tapi ia bisa menahan Marc Marquez hampir separuh Sprint Race.

Pebalap #93 itu tampak tak berdaya karena beberapa kali melebar, sementara Mir menggagalkan dua upaya overtake memotong jalur di bawah di apex.

Tapi saat ban belakang mulai habis, Mir jadi semakin rentan. Marc Marquez akhirnya menyalip Mir dengan cara block pass, membuat Mir tidak punya pilihan lain kecuali mengalah saat keduanya melebar dengan lima lap tersisa.

Mir - juara dunia MotoGP 2020 - menegaskan tidak ada masalah dengan cara overtake Marquez, yang membuatnya kehilangan podium Sprint di kandang Honda.

"Tidak, tidak, tidak! Sepenuhnya di dalam batas, di sini sulit untuk menyalip," ujar Mir kepada MotoGP.com setelah balapan.

"Terkadang Anda harus melakukan overtake seperti ini karena jika tidak, Anda tidak akan menyalip. Dan sekarang mesin kami sedikit lebih bertenaga, jadi dengan lintasan lurus yang pendek ini, sulit untuk menyalip hanya dengan slipstream.

"Tidak ada yang perlu dikomentari tentang itu. Memang benar itu membuat saya kehilangan banyak waktu, juga untuk dirinya sendiri, dia juga kehilangan banyak waktu. Tapi ini balapan, kami memberikan penampilan yang bagus.

"Jadi besok semoga saya bisa menyalipnya, kita lihat saja nanti!"

Harapan Mir untuk meraih podium belum sepenuhnya pupus, dengan Acosta juga kesulitan mendapatkan grip. Namun, pebalap KTM itu hanya mampu menjaga jarak 0,7 detik darinya.

“Sejujurnya, ketika podium sudah sedekat itu, ada sesuatu dalam diri saya yang membuat saya tidak 100% puas!” ujar Mir, yang belum pernah naik podium sejak Suzuki tahun 2021, kepada MotoGP.com.

“Tapi saya senang karena setelah situasi yang kami alami selama beberapa tahun terakhir, dan juga Grand Prix sebelumnya di mana saya sangat kurang beruntung, akhirnya bisa meraih hasil yang bagus rasanya luar biasa,” ujarnya.

“Kami berjuang sangat, sangat keras. Saya sangat menikmatinya dan apa pun yang bisa kami lakukan besok akan menjadi anugerah.”

Bisakah Mir bertarung untuk podium Grand Prix?

"Penantang podium, ya. Tapi, sulit," katanya. "Kami kehilangan sedikit waktu dari Pedro karena menyalip Marc.

"Saya pikir itulah masalahnya karena tidak bisa bersaing memperebutkan podium dengan Pedro di akhir.

"Tapi bagaimanapun, menyenangkan bisa bersaing memperebutkan podium, meskipun itu adalah balapan di mana saya selalu memacu dengan 120%.

"Pada akhirnya saya tidak punya apa-apa lagi, bannya sudah panas, tapi rasanya luar biasa."

Rekan setim HRC, Luca Marini, finis di posisi ketujuh.

Para pembalap diharapkan mengganti ban belakang Soft ke Medium untuk Grand Prix 24 lap.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

