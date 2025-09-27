Bos Aprilia Sesali Kesalahan Penilaian Martin di Insiden Sprint Race Jepang

Jorge Martin mengalami cedera setelah bertabrakan dengan rekan setimnya di sprint MotoGP Motegi.



CEO Aprilia, Massimo Rivola, menyebut insiden Jorge Martin di Tikungan 1 dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, dalam Sprint Race Grand Prix Jepang sebagai "kesalahan penilaian yang serius".

Setelah kualifikasi sulit membuatnya berada di posisi ke-17 di grid, juara dunia bertahan Martin mencoba mengejar ketertinggalan di awal balapan pada Sprint Race hari Sabtu di Motegi.

Namun, ia kehilangan kendali saat mengerem di Tikungan 1 dan terjatuh, menabrak rekan setimnya, Marco Bezzecchi, dan mengacaukan sejumlah pembalap di sekitarnya.

Martin mengalami patah tulang displaced dalam kecelakaan itu dan telah dinyatakan absen dari Grand Prix Jepang hari Minggu, dan pembalap Spanyol itu kembali ke Spanyol untuk operasi pada hari Senin.

Sementara itu, Bezzecchi selamat dengan hanya memar di kakinya.

Rivola mengatakan Aprilia "beruntung" karena hanya kehilangan satu pembalap pabrikannya dari kecelakaan itu, dan menyampaikan simpatinya kepada Martin, yang tahun ini telah diganggu oleh cedera.

"Jorge dan, terutama, Marco, tidak memulai dari posisi grid yang seharusnya," ujarnya. "Kesalahan serius saat pengereman oleh Jorge sayangnya menyebabkan kecelakaan berat bagi keduanya.

"Melihat apa yang terjadi, kami beruntung hanya satu pembalap yang cedera dan Marco, pada akhirnya, tidak mengalami patah tulang.

"Kami turut prihatin mendengar Jorge harus menjalani operasi lagi, setelah musim yang sulit, setidaknya begitulah.

"Pekerjaan Aprilia Racing tetap berjalan dengan kecepatan penuh: kami tahu bahwa pada hari Minggu, Marco, meskipun tidak dalam kondisi prima, akan tetap mampu memberikan balapan yang hebat dan kami akan melakukan segala yang mungkin untuk memberinya motor terbaik yang kami bisa."

Kegagalan ganda tim pabrikan Aprilia pada hari Sabtu terbukti merugikan dalam perebutan posisi kedua klasemen konstruktor bersama KTM.

Pedro Acosta berada di posisi ketiga tim Austria tersebut dalam sprint, memperkecil selisih poin menjadi 18 poin menjelang grand prix hari Minggu.

Pencetak poin terbanyak Aprilia dalam sprint adalah Raul Fernandez dari Trackhouse di posisi kedelapan.

Derry Munikartono
Indonesian Editor



