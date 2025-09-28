MotoGP Jepang 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi

Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Jepang 2025 di Motegi, putaran ke-17 dari 22.

Marc Marquez mengawali hari yang berpotensi jadi penobatannya sebagai juara dunia sembilan kali dengan memimpin sesi pemanasan MotoGP Jepang.

Setelah finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya yang kembali berjaya, Francesco Bagnaia, dan saat Alex Marquez gagal poin karena finis ke-10, Marc Marquez hanya perlu menjaga poinnya untuk tidak kehilangan tujuh poin dari sang adik untuk mengamankan gelar MotoGP ketujuhnya.

Dengan kata lain, bahkan jika Alex menang, posisi kedua sudah cukup bagi Marc untuk menjadi juara dengan lima putaran tersisa.

Marquez naik ke puncak klasemen akhir pekan ini untuk pertama kalinya dengan keunggulan 0,356 detik atas Fermin Aldeguer dari Gresini. Marco Bezzecchi dari Aprilia kembali dari kecelakaan Sprint yang parah untuk meraih posisi ketiga.

Luca Marini, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia melengkapi enam besar, saat para pebalap beralih dari ban belakang Soft ke ban belakang Medium menjelang Grand Prix.

MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)1'43.755s5/6314k
2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.356s4/6309k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.366s5/6314k
4Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.600s5/6319k
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.613s4/6314k
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.706s5/6316k
7Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.792s5/6315k
8Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.848s5/6316k
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.856s4/6309k
10Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.973s4/6312k
11Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+1.038s6/6313k
12Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.039s4/6313k
13Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.047s4/6312k
14Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)+1.065s5/6313k
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.101s4/6314k
16Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.226s6/6313k
17Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.245s5/6312k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.272s4/6313k
19Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.284s5/6311k
20Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.301s5/6316k
21Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.414s4/6313k
22Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.618s6/6314k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)
Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)

Jorge Martin absen dari Grand Prix Jepang karena mengalami patah tulang selangka setelah bertabrakan dengan rekan setimnya Bezzecchi di tikungan pertama saat Sprint.

Pedro Acosta dari KTM melengkapi podium Sprint, tepat di depan Joan Mir dari Honda, yang start di antara para pebalap Ducati Lenovo di baris terdepan.

Pebalap uji HRC Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, adalah pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.

MotoGP Jepang 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi
