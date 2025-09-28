MotoGP Jepang 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi
Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Jepang 2025 di Motegi, putaran ke-17 dari 22.
Marc Marquez mengawali hari yang berpotensi jadi penobatannya sebagai juara dunia sembilan kali dengan memimpin sesi pemanasan MotoGP Jepang.
Setelah finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya yang kembali berjaya, Francesco Bagnaia, dan saat Alex Marquez gagal poin karena finis ke-10, Marc Marquez hanya perlu menjaga poinnya untuk tidak kehilangan tujuh poin dari sang adik untuk mengamankan gelar MotoGP ketujuhnya.
Dengan kata lain, bahkan jika Alex menang, posisi kedua sudah cukup bagi Marc untuk menjadi juara dengan lima putaran tersisa.
Marquez naik ke puncak klasemen akhir pekan ini untuk pertama kalinya dengan keunggulan 0,356 detik atas Fermin Aldeguer dari Gresini. Marco Bezzecchi dari Aprilia kembali dari kecelakaan Sprint yang parah untuk meraih posisi ketiga.
Luca Marini, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia melengkapi enam besar, saat para pebalap beralih dari ban belakang Soft ke ban belakang Medium menjelang Grand Prix.
MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'43.755s
|5/6
|314k
|2
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.356s
|4/6
|309k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.366s
|5/6
|314k
|4
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.600s
|5/6
|319k
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.613s
|4/6
|314k
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.706s
|5/6
|316k
|7
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.792s
|5/6
|315k
|8
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.848s
|5/6
|316k
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.856s
|4/6
|309k
|10
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.973s
|4/6
|312k
|11
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+1.038s
|6/6
|313k
|12
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.039s
|4/6
|313k
|13
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.047s
|4/6
|312k
|14
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|+1.065s
|5/6
|313k
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.101s
|4/6
|314k
|16
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.226s
|6/6
|313k
|17
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.245s
|5/6
|312k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.272s
|4/6
|313k
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.284s
|5/6
|311k
|20
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.301s
|5/6
|316k
|21
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.414s
|4/6
|313k
|22
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.618s
|6/6
|314k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Misano:
Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)
Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)
Jorge Martin absen dari Grand Prix Jepang karena mengalami patah tulang selangka setelah bertabrakan dengan rekan setimnya Bezzecchi di tikungan pertama saat Sprint.
Pedro Acosta dari KTM melengkapi podium Sprint, tepat di depan Joan Mir dari Honda, yang start di antara para pebalap Ducati Lenovo di baris terdepan.
Pebalap uji HRC Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, adalah pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.