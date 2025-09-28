MotoGP Jepang 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi

Marc Marquez mengawali hari yang berpotensi jadi penobatannya sebagai juara dunia sembilan kali dengan memimpin sesi pemanasan MotoGP Jepang.

Setelah finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya yang kembali berjaya, Francesco Bagnaia, dan saat Alex Marquez gagal poin karena finis ke-10, Marc Marquez hanya perlu menjaga poinnya untuk tidak kehilangan tujuh poin dari sang adik untuk mengamankan gelar MotoGP ketujuhnya.

Dengan kata lain, bahkan jika Alex menang, posisi kedua sudah cukup bagi Marc untuk menjadi juara dengan lima putaran tersisa.

Marquez naik ke puncak klasemen akhir pekan ini untuk pertama kalinya dengan keunggulan 0,356 detik atas Fermin Aldeguer dari Gresini. Marco Bezzecchi dari Aprilia kembali dari kecelakaan Sprint yang parah untuk meraih posisi ketiga.

Luca Marini, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia melengkapi enam besar, saat para pebalap beralih dari ban belakang Soft ke ban belakang Medium menjelang Grand Prix.

MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'43.755s 5/6 314k 2 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.356s 4/6 309k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.366s 5/6 314k 4 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.600s 5/6 319k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.613s 4/6 314k 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.706s 5/6 316k 7 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.792s 5/6 315k 8 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.848s 5/6 316k 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.856s 4/6 309k 10 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.973s 4/6 312k 11 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +1.038s 6/6 313k 12 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.039s 4/6 313k 13 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.047s 4/6 312k 14 Takaaki Nakagami JPN Idemitsu Honda LCR (RC213V) +1.065s 5/6 313k 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.101s 4/6 314k 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.226s 6/6 313k 17 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.245s 5/6 312k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.272s 4/6 313k 19 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.284s 5/6 311k 20 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.301s 5/6 316k 21 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.414s 4/6 313k 22 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.618s 6/6 314k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)

Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)

Jorge Martin absen dari Grand Prix Jepang karena mengalami patah tulang selangka setelah bertabrakan dengan rekan setimnya Bezzecchi di tikungan pertama saat Sprint.

Pedro Acosta dari KTM melengkapi podium Sprint, tepat di depan Joan Mir dari Honda, yang start di antara para pebalap Ducati Lenovo di baris terdepan.

Pebalap uji HRC Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, adalah pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.