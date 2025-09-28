Aprilia Menutup Kemungkinan Comeback Cepat Jorge Martin

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengisyaratkan bahwa juara dunia Jorge Martin kemungkinan akan absen dari MotoGP setidaknya selama sebulan setelah cedera terbarunya.

Martin - yang absen dalam tes pramusim dan sepuluh dari sebelas putaran pertama setelah cedera dalam tiga kecelakaan terpisah - menderita patah tulang selangka kanan dalam apa yang disebut Rivola sebagai "kesalahan penilaian serius" saat pengereman di Tikungan 1 balapan Sprint Race.

Kesalahan itu terbukti menjadi bencana ganda bagi Aprilia, dengan Martin juga menabrak rekan setimnya, Marco Bezzecchi. Pembalap Italia itu lolos dari cedera, sementara Martin sekarang akan menjalani operasi.

"Kabar baiknya adalah dia tidur nyenyak. Dia akan terbang ke Barcelona dan besok dia akan menjalani operasi dan kemudian kita lihat," kata Rivola kepada reporter pit lane Dorna, Jack Appleyard, pada Minggu pagi di Motegi.

"Kami tidak memiliki waktu pasti baginya untuk kembali. Sekali lagi, kami memberinya waktu."

Martin, Bezzecchi Turn 1 crash, 2025 Japanese MotoGP Sprint

Didesak untuk mengonfirmasi bahwa Martin pasti akan absen di putaran Mandalika akhir pekan depan, Rivola juga meragukan balapan-balapan berikutnya di Phillip Island (17-19 Oktober) dan Sepang (24-26 Oktober).

“Sejujurnya, saya bahkan tidak memikirkan dua balapan berikutnya. Saat ini, sejujurnya, saya bahkan tidak peduli. Saya hanya ingin dia baik-baik saja, dan meluangkan waktunya.

“Memang seharusnya seperti itu, bekerja untuk musim depan - sekarang bahkan lebih.

“Tidak perlu terburu-buru. Yang penting sekarang Marco bisa memberikan hasil yang baik. Yang penting seluruh tim bersatu. Yang penting kedua pembalap bisa akur meskipun apa yang terjadi.

“Jadi, ini akan bagus untuk masa depan, tetapi sekarang kami harus fokus pada Marco. Tetap dekat dengannya dan dekat dengan Jorge sebisa mungkin, mengingat jaraknya.”

Setelah Sepang, musim berakhir di Portimao dan Valencia, yang dilanjutkan dengan tes resmi yang krusial.

"Rasanya sakit… tapi inilah tujuan saya. Kalian tidak akan pernah melihat saya menyerah. Sampai jumpa!" tulis Martin di media sosial.

Kapan pun Martin kembali, ia kemungkinan akan menjalani hukuman penalti atas kecelakaan Sprint, meskipun Steward FIM telah menunda sidang hingga ia siap.

Kabar baik bagi Aprilia adalah pemenang balapan tahun 2025, Marco Bezzecchi, yang saat ini berjuang untuk posisi ketiga klasemen MotoGP, siap untuk berpartisipasi di grand prix hari Minggu meskipun mengalami cedera kaki.

“Saya menunggunya pagi ini. Saya pikir dia akan kesulitan bahkan untuk berjalan. Ternyata tidak, jadi saya terkesan dengan pemulihannya. Tapi mari kita lihat nanti di motornya,” kata Rivola.

Bezzecchi menyelesaikan GP Jepang di posisi keempat, membuat jaraknya dengan Francesco bagnaia meningkat jadi 32 poin.